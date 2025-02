Gioia Tauro fa la storia, primo Comune d’Italia a istituire l’albo d’oro degli Internati Militari Italiani

Una giornata di profonda memoria e riconoscenza ha visto protagonista la città di Gioia Tauro, che oggi ha scritto una pagina storica per l’Italia intera. Nel corso di una cerimonia solenne, alla presenza di autorità civili e militari, è stato ufficialmente istituito il primo Albo d’Oro degli Internati Militari Italiani (IMI), un atto di memoria e giustizia per onorare il sacrificio di 60 concittadini deportati nei lager nazisti dopo l’8 settembre 1943.

Questo straordinario traguardo si inserisce in un contesto più ampio: la recente approvazione della Legge n. 6 del 13 gennaio 2025, promulgata il 16 gennaio, che ha istituito il 20 settembre come Giornata Nazionale dell’IMI. Gioia Tauro si distingue ancora una volta come comune pioniere, diventando il primo in Italia ad applicare concretamente questa normativa attraverso la creazione di un registro dedicato ai suoi concittadini che, con il loro rifiuto di aderire al nazifascismo, hanno incarnato un autentico esempio di resistenza e dignità.

L’evento di oggi è stato reso possibile grazie all’instancabile lavoro di ricerca condotto dall’Assessore Domenica Speranza, in collaborazione con il Presidente dell’ANEI (Associazione Nazionale Ex Internati) Nicola Marazzita. Un impegno che ha permesso di ricostruire storie dimenticate e restituire un volto e un nome a coloro che, per troppo tempo, sono rimasti nell’ombra della memoria collettiva.

Un evento che ha visto la partecipazione di autorità e studiosi: il Sindaco Simona Scarcella, la Vicepresidente del Comitato Donne Gioiesi Fiorella Bonio, il Deputato di Storia Patria per la Calabria Don Letterio Festa, con la moderazione della giornalista e scrittrice Lina Maiolo.

Un ruolo cruciale è stato svolto anche dalla Croce Rossa Italiana, il cui contributo nella compilazione degli archivi di guerra è stato determinante per il riconoscimento di molti IMI. Un legame, quello tra Gioia Tauro e la CRI, che si consolida ulteriormente: il Comune è infatti l’unico in Italia a essere socio sostenitore e Benemerito della Croce Rossa Italiana, titolo che sancisce un impegno concreto e duraturo nella tutela della memoria storica e del valore umanitario. Una delegazione della CRI ha presenziato all’evento odierno, sottolineando l’importanza di questa sinergia.

La cerimonia, svoltasi in una sala gremita e colma di emozione, ha visto la partecipazione di numerose famiglie, giunte per onorare la memoria dei loro cari. Un momento toccante, in cui il sacrificio degli IMI è stato finalmente riconosciuto con la dignità che merita, testimoniando quanto il ricordo non sia solo un dovere morale, ma un impegno per il futuro.

A seguire, è stata inaugurata una mostra di documenti storici e fotografici in Piazza dell’Incontro, offrendo alla cittadinanza l’opportunità di approfondire questa pagina di storia spesso dimenticata.

Gioia Tauro, oggi, non solo rende omaggio ai suoi eroi, ma traccia la strada per un’Italia che non dimentica.