Gioia Tauro e Tanger Med: prospettive di cooperazione tra i due porti del Mediterraneo

Si è svolto , presso la sede dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, un incontro di alto valore istituzionale e strategico tra l’Avv. Domenico Naccari, Console Onorario del Regno del Marocco per la Calabria, l’Avv. Paolo Piacenza, nuovo Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, il Sindaco della Città, Avv. Simona Scarcella, e l’Avv. Giuseppe Saletta, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Palmi.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto sulle enormi potenzialità del porto di Gioia Tauro e sulle possibili sinergie con il porto marocchino di Tanger Med, considerato uno dei più avanzati e competitivi hub logistici dell’intero bacino del Mediterraneo.

Tra le proposte emerse, è stata particolarmente apprezzata l’idea di avviare uno studio di fattibilità per una linea marittima passeggeri e merci tra Gioia Tauro e Tangeri, con l’obiettivo di favorire i collegamenti economici e culturali tra le due sponde, agevolando scambi commerciali, turismo e cooperazione industriale.

Altro punto centrale della discussione è stato lo sviluppo del retroporto di Gioia Tauro, infrastruttura chiave per il rilancio produttivo e logistico del territorio, da integrare in un più ampio sistema di interconnessione mediterranea e di cooperazione euro-africana, in linea con gli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa.

L’Avv. Domenico Naccari, Console Onorario del Regno del Marocco per la Calabria, ha dichiarato:

“Il porto di Gioia Tauro e quello di Tanger Med rappresentano due eccellenze che possono dialogare e crescere insieme. Rafforzare la cooperazione tra Italia e Marocco significa investire in stabilità, sviluppo e innovazione logistica. È una visione che guarda al Mediterraneo non come confine, ma come spazio comune di opportunità e progresso condiviso.”

L’ Avv. Simona Scarcella, Sindaco di Gioia Tauro, ha sottolineato:

“L’Amministrazione comunale guarda con grande favore a ogni iniziativa che contribuisca a valorizzare il porto e il suo indotto. Il dialogo con il Marocco apre scenari nuovi e concreti per la nostra città, che potrà così tornare al centro delle rotte commerciali e culturali del Mediterraneo. È fondamentale unire le istituzioni in una visione comune di sviluppo sostenibile e inclusivo.”

L’ Avv. Paolo Piacenza, Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, ha evidenziato:

“Il porto di Gioia Tauro è una piattaforma logistica di primario rilievo internazionale, ma il suo pieno potenziale può esprimersi solo attraverso una rete di relazioni stabili e complementari con altri porti del Mediterraneo. La collaborazione con Tanger Med va esattamente in questa direzione, aprendo nuove prospettive per l’intermodalità, il traffico passeggeri e la crescita del retroporto.”

L’incontro si è concluso con l’impegno congiunto delle parti a mantenere un tavolo di confronto permanente, volto a individuare strumenti concreti per la cooperazione economica e istituzionale tra le due realtà portuali e i rispettivi territori.

Il Consolato Onorario del Regno del Marocco in Calabria continuerà a promuovere iniziative volte al rafforzamento dei rapporti tra Italia e Marocco, consolidando la Calabria come ponte naturale tra l’Europa e l’Africa mediterranea.