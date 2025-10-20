Gioia Tauro, dopo la tragedia sfiorata con la caduta di un muro addosso a tre ragazzini, le interviste di Graziano Tomarchio al sindaco Scarcella ed ai residente del quartiere “Fiume”. VIDEO

Un violento impatto e poi le fiamme che hanno avvolto l’automobile dove a bordo c’erano due persone, dopo uno scontro con un mezzo pesante. Un bilancio drammatico, due le vittime, un uomo e una donna, l’uomo era originario di Taurianova, S.G. le sue iniziali ed era un quarantenne. Il terribile incidente è avvenuto ieri intorno […]