Sabato 19 luglio, si è svolta sul Corso Garibaldi la “Passeggiata Salutare”, un’iniziativa simbolica ma determinata, promossa dal Comitato Territoriale per la Sanità Pubblica per denunciare l’ennesimo assalto alla medicina territoriale. In camice bianco e con volantini alla mano, abbiamo parlato con decine di cittadine e cittadini, spiegando cosa sta accadendo davvero alla nostra sanità. […]