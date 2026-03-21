Gioia Tauro, Convegno di Fratelli d’Italia, “Chi sbaglia paga. Basta impunità, giochi di potere e magistratura politicizzata”

Si è svolto a Gioia Tauro, presso la Sala Le Cisterne, il convegno “Chi sbaglia paga. Basta impunità, giochi di potere e magistratura politicizzata”, organizzato dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia Gioia Tauro in collaborazione con i circoli di Melicucco e Rosarno, a conclusione di un tour che ha visto il partito protagonista di numerosi incontri sul tema della giustizia in tutta la provincia di Reggio Calabria.

Ad aprire i lavori è stato il coordinatore del circolo di Gioia Tauro, dott. Antonino Papalia, che ha ringraziato i presenti per la partecipazione e ha evidenziato come l’iniziativa rappresenti un momento fondamentale di confronto su un tema centrale per il futuro del Paese.

A seguire, l’intervento del sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, che ha ribadito – anche alla luce della propria formazione giuridica – l’importanza del referendum confermativo del 22 e 23 marzo, chiamato a ratificare la riforma della giustizia voluta dal Governo.

Ai saluti istituzionali si sono aggiunti quelli della coordinatrice cittadina del circolo di Melicucco, Enrica Siclari, e del coordinatore cittadino del circolo di Rosarno, Aurelio Timpani. A questi si è affiancato l’intervento della dirigente provinciale Francesca Frachea, che ha portato i saluti del sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, on. Wanda Ferro, insieme al coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale, Giovanni Puro, e al coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Bruno Squillaci, che hanno sottolineato l’importanza di una partecipazione attiva dei territori su temi cruciali come quello della giustizia.

L’incontro è stato guidato dalla puntuale ed efficace moderazione del dirigente provinciale Salvatore Impusino, che ha coordinato i lavori garantendo ordine e qualità al dibattito.

Nel corso dell’iniziativa sono intervenuti, sul piano politico, l’On. Giovanni Calabrese, assessore al Lavoro e al Turismo della Regione Calabria, e l’On. Daniela Iiriti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che hanno evidenziato il valore della riforma della giustizia nel quadro dell’azione riformatrice del Governo e l’importanza di restituire equilibrio ed efficienza al sistema giudiziario.

Ampio spazio è stato dedicato agli interventi tecnici, che hanno arricchito il dibattito con contributi di alto profilo. Tra questi, quello dell’avvocato penalista Mimmo Infantino, che, richiamando il caso Tortora, ha posto l’accento sulla necessità di una reale responsabilità dei magistrati; dell’avvocato Rosario Scarfò, presidente del comitato “Sì Riforma” Reggio Calabria; della giurista Loredana Nisturuc; e del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, dott. Federico Moleti.

Di particolare rilievo l’intervento del professor Nico D’Ascola, professore ordinario di diritto penale ed ex presidente della Commissione Giustizia del Senato, che ha ricostruito la genesi della riforma, offrendo una lettura approfondita sia sul piano tecnico-giuridico che su quello storico.

A completare il quadro degli interventi, anche il contributo dell’avvocato Giovanna Cusumano, responsabile regionale del Dipartimento Giustizia di Fratelli d’Italia.

Le conclusioni politiche sono state affidate all’europarlamentare Denis Nesci e, in videocollegamento, al sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, on. Wanda Ferro, che hanno ribadito con forza la necessità di portare avanti una riforma della giustizia che garantisca maggiore equilibrio, responsabilità e tutela dei cittadini.

Fratelli d’Italia Gioia Tauro conferma così il proprio impegno sul territorio nel promuovere momenti di confronto e approfondimento su temi fondamentali per la crescita democratica e istituzionale del Paese, nella convinzione che una giustizia più equa ed efficiente rappresenti una priorità non più rinviabile.