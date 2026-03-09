Gioia Tauro, confronto pubblico sul referendum costituzionale per la riforma dell’ordinamento giudiziario

Il Rotary Club Gioia Tauro, in collaborazione con il Rotary International – Distretto 2102, organizza un incontro di approfondimento dal titolo “Giuridicamente dialogando in merito al referendum costituzionale per la riforma dell’ordinamento giudiziario, sulle vere ragioni del Sì e del No”.

L’evento si terrà mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 17:30 presso la Sala Le Cisterne di Gioia Tauro.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un momento di confronto serio, qualificato e pluralista su un tema di rilevante interesse istituzionale. Dopo i saluti della Presidente del Rotary Club Gioia Tauro, Avv. Manuela Strangi, e del Sindaco di Gioia Tauro, Avv. Simona Scarcella, il dibattito sarà introdotto e moderato dall’Avv. Vincenzo Barca.

Interverranno, per illustrare le ragioni del Sì, il Dott. Federico Moleti, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale penale di Palmi, e l’Avv. Domenico Infantino, Presidente della Commissione Cultura della Legalità del Distretto Rotary 2102.

Per le ragioni del No, prenderanno la parola il Dott. Antonio Salvati, Giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro, e l’Avv. Tonino De Pace, Presidente del Circolo del Cinema “Cesare Zavattini”.

L’incontro è aperto al pubblico.