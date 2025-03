Gioia Tauro, “Basta strumentalizzazioni: il Comune non può piegarsi a interessi personali”. Lo scontro Scarcella-Agostinelli al centro dell’attenzione politica dei consiglieri di minoranza

“Basta strumentalizzazioni: il Comune non può piegarsi a interessi personali”

Restiamo esterrefatti e increduli di fronte all’ennesima dimostrazione di gestione opaca e personalistica

dell’amministrazione comunale. La delibera di giunta, presieduta dal vicesindaco Totò Parrello, è un atto

politicamente sconcertante e amministrativamente inaccettabile. Si tratta di una decisione che solleva il

sindaco Simona Scarcella da un enorme conflitto d’interessi e, al contempo, espone il Comune di Gioia

Tauro a un’ingerenza senza precedenti nelle scelte di un altro ente.

Non è accettabile che l’amministrazione comunale si presti a un’operazione così discutibile, tentando di

rimediare in modo maldestro a un intervento disciplinare interno all’Autorità Portuale con una presa di

posizione che nulla ha a che fare con il Comune di Gioia Tauro e con gli interessi della cittadinanza.

Il dibattito sul rinnovo della presidenza dell’Autorità Portuale è legittimo e anzi auspicabile, ma non può e

non deve essere condizionato da interessi personali. Il sindaco Simona Scarcella non può pensare di

trascinare l’intera comunità a sostegno delle sue posizioni individuali, confondendo l’opinione pubblica e

celando dietro una presunta battaglia di principio – come il pagamento delle tasse dovute dall’Autorità

Portuale – un evidente tentativo di tutela del proprio ruolo professionale.

Questa amministrazione dimostra ancora una volta di concepire il mandato elettorale come uno strumento

di autoconservazione, anziché come un impegno per il bene della collettività. Ci dissociamo fermamente da

questa visione e da questa condotta.

È tempo di smettere con le strumentalizzazioni e di avviare una discussione seria, competente e

trasparente sul futuro di Gioia Tauro. La politica non può più essere asservita a logiche personali, ma deve

tornare a occuparsi delle vere priorità del territorio.

Salvatore Larosa

Gina Pedullà

Mimma Raso

Rosario Schiavone

Consiglieri di minoranza, Comune di Gioia Tauro