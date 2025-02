Gioia Tauro, approvato il primo bilancio di previsione

DI CLEMENTE CORVO

Nella giornata di oggi, l’amministrazione Scarcella ha approvato, nel corso di un consiglio comunale fiume, dieci punti all’ordine del giorno fra i quali il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione.

L’illustrazione di questi due punti, esplicitata dal sindaco che ha mantenuto la delega al bilancio, ha consentito di specificare gli interventi principali che l’amministrazione comunale ha in cantiere per il 2025.

Tantissimi gli argomenti trattati dal sindaco: lavori pubblici, rifacimento delle strade e dei marciapiedi comunali, concessioni demaniali, razionalizzazione del sistema tributario, interventi nel campo culturale e sociale.

Approvato inoltre una serie di regolamenti particolarmente importanti per lo sviluppo economico della città, e fra questi il regolamento per le sponsorizzazioni, per la gestione delle aree verdi comunali, per l’erogazione dell’acqua potabile, per gli affidamenti di contratti per servizi e forniture, per il funzionamento delle commissioni consiliari.

Nel corso dell’ assise consiliare hanno relazionato i consiglieri di maggioranza Luciano Mangione, Maria Grazia Sacco, Graziana Bagalà, e gli assessori Domenica Speranza, Giuseppe Romeo e Antonino Parrello.

Soddisfatto il primo cittadino Simona Scarcella ” l’unione e la compattezza della nostra squadra di governo si è dimostrata radicata già in questi primi sette mesi di governo. È doveroso esprimere più sinceri ringraziamenti a tutti i miei consiglieri, ai componenti della giunta comunale, ai delegati e ai tanti dipendenti comunali che mi hanno affiancato riuscendo a far realizzare alla mia squadra dei risultati importanti. Stiamo lavorando per dare fiducia alla città con la consapevolezza delle difficoltà a cui andiamo incontro, ma allo stesso tempo molto più forti di prima. Non potrei avere una squadra migliore. Insieme stiamo lavorando per non deludere le aspettative legittime dei cittadini e per fare ritornare la nostra città a quella normalità di cui tutti abbiamo bisogno. Lavoriamo con Gioia Tauro nel cuore”