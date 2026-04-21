Gioia Tauro, Aldo Alessio, “Il Teatro dell’Assurdo”: “Tutti i nodi vengono al pettine”

IL TEATRO DELL’ASSURDO

Cronache di Resistenza Politica e Verità Documentate

a cura di Aldo Alessio (Ulisse) MISS BALLE SPAZIALI alias La Capasanta

Cronaca di un governo all’insegna dell’arroganza

— Settima Edizione —

<< La Capasanta ci aggiorna giornalmente su tutte le magnificenze che compie ogni giorno nel suo reame per il bene di tutti. È serena. Continuerà la sua opera missionaria fino all’ultimo giorno.>>

“È vero che è primavera, ma preferire il balcone per parlare suggerisce il timore di essere intercettati all’interno. Chi opera nella legalità non teme che i muri abbiano orecchie; solo chi agisce nell’oscurità ha paura della luce.”

«Tutti i nodi vengono al pettine.»

«Ce la faremo, perché non ci siamo mai arresi.»

Con stima selettiva,

Aldo Alessio (Ulisse)

già Sindaco di Gioia Tauro

Comunicato N°31 — 21 aprile 2026 | Precedente: N°30 — 16 aprile 2026

Pubblicazione satirica ai sensi dell’art. 21 della Costituzione Italiana. I fatti narrati sono di dominio pubblico; i commenti esprimono l’opinione esclusiva dell’autore.