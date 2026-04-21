Gioia Tauro, Aldo Alessio, “Il Teatro dell’Assurdo”: “Tutti i nodi vengono al pettine”
Apr 21, 2026 - redazione
IL TEATRO DELL’ASSURDO
Cronache di Resistenza Politica e Verità Documentate
a cura di Aldo Alessio (Ulisse) MISS BALLE SPAZIALI alias La Capasanta
Cronaca di un governo all’insegna dell’arroganza
— Settima Edizione —
<< La Capasanta ci aggiorna giornalmente su tutte le magnificenze che compie ogni giorno nel suo reame per il bene di tutti. È serena. Continuerà la sua opera missionaria fino all’ultimo giorno.>>
“È vero che è primavera, ma preferire il balcone per parlare suggerisce il timore di essere intercettati all’interno. Chi opera nella legalità non teme che i muri abbiano orecchie; solo chi agisce nell’oscurità ha paura della luce.”
«Tutti i nodi vengono al pettine.»
«Ce la faremo, perché non ci siamo mai arresi.»
Con stima selettiva,
Aldo Alessio (Ulisse)
già Sindaco di Gioia Tauro
Comunicato N°31 — 21 aprile 2026 | Precedente: N°30 — 16 aprile 2026
Pubblicazione satirica ai sensi dell’art. 21 della Costituzione Italiana. I fatti narrati sono di dominio pubblico; i commenti esprimono l’opinione esclusiva dell’autore.