Gioia Tauro, Aldo Alessio, “Esprimo totale ed incondizionata vicinanza e solidarietà al Presidente Andrea Agostinelli”

Esprimo totale ed incondizionata vicinanza e solidarietà al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Ammiraglio Andrea Agostinelli.

Il vile atto intimidatorio subito è palese dimostrazione della esistenza di una ben articolata manovra tendente ad allontanare un Presidente dell’Autorità Portuale che ha ricoperto e ricopre da tanti anni un ruolo istituzionale di altissimo livello sempre con disciplina e onore e mai piegandosi a logiche di parte o di partito.

È noto che il Sistema Portuale sotto la guida saggia, preparata e lungimirante dell’ammiraglio Agostinelli sta mietendo innumerevoli successi su tutti i fronti e su tutti i porti calabresi di sua competenza, superando difficoltà anche importanti e portando a soluzione positiva situazioni di crisi.

Tutti i cittadini calabresi devono far quadrato a difesa dell’Autorità di Sistema Portuale e del suo Presidente Agostinelli, invitandolo a rimanere.

Il Governo Nazionale e le Istituzioni Regionali e Locali dovrebbero per una volta creare le condizioni unitarie per una sua riconferma nella carica attesi i risultati eccezionalmente positivi.

Bisogna allontanare dalla persona e dal ruolo dell’Autorità Portuale le questioni di basso livello di natura personale che hanno in questi mesi artatamente impegnato la persona del Presidente Agostinelli indicandolo come facile bersaglio per meschine finalità.

Gli odi, i veleni e le vendette intossicano il territorio e una intera comunità. Il 17 ottobre 2023 tutti, lavoratori, imprenditori e istituzioni, hanno partecipato attivamente alla riuscita della manifestazione a sostegno del Porto, davanti all’ingresso del Gate Doganale, dal titolo “Il Porto di Gioia Tauro non si ferma”. Quello è l’esempio unitario da seguire per continuare a far crescere il Porto, la Calabria, il territorio della Piana, l’Italia e l’Europa. Questa è l’occasione per ribadire questa unità, tutelare gli interessi del Porto di Gioia Tauro, assalito da forze oscure, mantenere le condizioni per il suo regolare sviluppo.

Aldo Alessio