Giannetta (FI) presenta la proposta di legge per sostenere i balneari e garantire la stagione estiva.

La Calabria si prepara alla stagione estiva con un provvedimento concreto, a sostegno del turismo balneare, uno dei settori più importanti per l’economia regionale.

“Si tratta di una iniziativa – dichiara Domenico Giannetta, capogruppo di Forza Italia – che nasce con un obiettivo chiaro: garantire stabilità agli operatori, aiutare i territori colpiti dalle mareggiate e permettere ai comuni di gestire con equilibrio e responsabilità le concessioni balneari e di affrontare con serenità la prossima stagione estiva“.

“Illustrerò la proposta in Commissione Ambiente al Consiglio regionale venerdì e sono certo che i consiglieri ne coglieranno lo spirito di equità e buon senso del provvedimento regionale sul demanio marittimo, pensato – continua Giannetta – per accompagnare la ripartenza del comparto turistico-balneare calabrese, uno dei pilastri dell’economia regionale”.

Il turismo del mare, rappresenta una risorsa strategica per la Calabria e gli stabilimenti balneari svolgono un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e di servizio: spesso garantiscono sicurezza sulle spiagge, assistenza ai bagnanti, servizi per le persone con disabilità e accoglienza turistica.

La proposta nasce anche per rispondere alle difficoltà che molti operatori stanno vivendo dopo i gravi danni provocati dalle mareggiate degli ultimi mesi.

In tanti casi gli imprenditori devono sostenere investimenti importanti per ripristinare strutture e servizi. “Per questo abbiamo previsto una proroga delle concessioni fino a cinque anni, il tempo necessario per consentire il recupero degli investimenti e la piena ripartenza delle attività, nel rispetto del preminente interesse pubblico di garantire le spese pubbliche, per evitare che l’incertezza normativa blocchi gli interventi di ripristino e metta a rischio la stagione turistica”.

Allo stesso tempo, il provvedimento tiene conto del complesso quadro giuridico nazionale ed europeo e delle pronunce della giustizia amministrativa, valorizzando al tempo stesso le specificità del territorio calabrese.

La Regione infatti manterrà un ruolo di regia, monitoraggio e coordinamento del settore, ma saranno i comuni a valutare concretamente le condizioni del proprio territorio e i requisiti delle proprie coste.

In Calabria una quota significativa del litorale resta destinata alla libera balneazione e all’uso pubblico. Questo significa che, nella maggior parte dei casi, non si può parlare di reale scarsità della risorsa. La proposta di legge affida quindi ai comuni la possibilità di valutare concretamente le condizioni del proprio territorio, garantendo comunque trasparenza e correttezza amministrativa, tutela della libera concorrenza e degli interessi certi trasfrontalieri.

Un provvedimento che nasce anche dal dialogo costante con le associazioni di categoria dei balneari, che hanno chiesto con forza certezze per poter programmare il futuro delle proprie attività.

“Questo risultato – evidenzia Giannetta – è frutto anche dell’instancabile lavoro portato avanti dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha posto il turismo tra le priorità dell’azione di governo regionale e che mantiene un confronto costante ed efficace con i territori e con le categorie produttive.

“La proposta guarda inoltre al futuro della costa calabrese. Gli eventi climatici estremi degli ultimi anni ci hanno insegnato quanto il nostro litorale sia fragile. Per questo – continua il Capogruppo forzista – dobbiamo coniugare sviluppo turistico, tutela dell’ambiente e difesa della costa, proteggendo una risorsa naturale che è uno dei patrimoni più preziosi della Calabria.

“L’obiettivo è importante – conclude Giannetta – garantire servizi ai turisti, sostenere il lavoro delle imprese e difendere il futuro delle nostre coste”.