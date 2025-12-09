Giancarlo Lamensa è il nuovo Presidente della Provincia di Cosenza

A seguito della scelta ufficiale della Presidente Rosaria Succurro a favore del proprio seggio in Consiglio regionale, per la Provincia di Cosenza si è aperta una nuova fase. Una fase di continuità, ma anche di responsabilità rinnovata. A raccogliere il testimone è Giancarlo Lamensa, fino a ieri vicepresidente dell’Ente, che oggi assume la Presidenza fino alle prossime elezioni amministrative del 2026.

L’insediamento di Lamensa porta con sé il senso di un percorso condiviso negli ultimi quattro anni. Lo ha ricordato lui stesso, con parole misurate e sentite:

«Desidero ringraziare la Presidente Rosaria Succurro per la fiducia accordatami sin dall’inizio del suo mandato. Avermi voluto come vicepresidente è stato un riconoscimento importante, e percepisco questa fiducia anche oggi, in un momento che richiede equilibrio e dedizione», ha dichiarato.

Il nuovo Presidente ha voluto soffermarsi sul lavoro svolto dall’Amministrazione provinciale sotto la guida di Succurro, un lavoro che ha lasciato segni concreti sul territorio.

Negli ultimi anni, la Provincia di Cosenza ha saputo intercettare opportunità decisive come quelle del PNRR, orientando risorse e progettualità verso interventi strategici. Dalla viabilità alle scuole, l’ente ha consolidato un percorso basato su pianificazione e investimento.

«Gli interventi sulla rete stradale hanno rappresentato una priorità, perché la sicurezza e la funzionalità dei collegamenti interni sono essenziali per la vita quotidiana delle nostre comunità», ha spiegato Lamensa. In parallelo, un grande impegno è stato dedicato agli istituti scolastici: «Le scuole sono il luogo in cui cresce il futuro del nostro territorio. Abbiamo lavorato per renderle più sicure, moderne e tecnologiche, e continueremo a farlo: i nostri studenti meritano ambienti all’altezza dei loro sogni e delle loro possibilità».

La narrazione del Presidente Giancarlo Lamensa è quella di un’amministrazione che cambia volto, ma non direzione.

«Proseguiremo lungo il solco tracciato, con lo stesso metodo e la stessa determinazione. Il nostro obiettivo resta quello di costruire un’amministrazione vicina ai territori, capace di ascoltare e di programmare, orientata al bene comune».

Il nuovo Presidente non ha infine mancato di rivolgere a Rosaria Succurro un augurio di buon lavoro per il suo incarico in Consiglio regionale, sottolineando la volontà di mantenere un rapporto istituzionale basato sulla collaborazione e sulla continuità delle iniziative intraprese per lo sviluppo della Provincia.