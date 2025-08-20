Giallo nella Locride, trovato il cadavere di un uomo avvolto da un lenzuolo macchiato di sangue

Giallo a Gioiosa Jonica, nella Locride. Alcune persone hanno trovato in una stradina del centro storico il cadavere di una persona avvolto in un lenzuolo macchiato in più punti di sangue. Sul posto, dopo alcune segnalazioni telefoniche giunte al 112, ci sono i carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica e della Stazione di Gioiosa Jonica e il personale del 118. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica, della Stazione di Gioiosa Jonica e il personale del 118. Per i rilievi atteso anche l’arrivo dei Ris di Messina.