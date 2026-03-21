Germanó (FdI): “L’archiviazione di Giuseppe Neri: la vittoria della verità sulla cultura del sospetto” 

L’archiviazione disposta per il già consigliere regionale Giuseppe Neri restituisce finalmente verità e giustizia a una vicenda che non avrebbe mai dovuto vedere la luce, confermando in modo inequivocabile l’assoluta estraneità del nostro esponente a qualunque condotta illecita. La decisione della Procura di Reggio Calabria, che giunge dopo i già netti pronunciamenti della Corte di Cassazione e del Tribunale del Riesame, mette la parola fine a un calvario giudiziario e mediatico che ha rappresentato una profonda ingiustizia non solo per l’uomo e per il politico, ma per l’intera comunità che egli rappresenta con dedizione. In questi mesi di sofferenza e silenzio dignitoso, Giuseppe Neri ha dimostrato uno spessore morale rarissimo, scegliendo con estremo senso di responsabilità e rispetto per le istituzioni la via dell’autosospensione e delle dimissioni da capogruppo, un sacrificio compiuto per tutelare l’immagine del partito e del Consiglio regionale mentre attendeva che la giustizia facesse il suo corso. Oggi che l’infondatezza delle accuse è stata certificata in modo definitivo, ribadiamo con orgoglio che la sua linearità non è mai stata in discussione e che il suo rientro a pieno titolo nell’attività politica rappresenta la vittoria della dignità contro il giustizialismo sommario. Resta tuttavia l’amarezza per il danno umano e d’immagine subito in questo lungo periodo di gogna, una ferita che nessuna archiviazione potrà rimarginare del tutto ma che da oggi ci vede ancora più determinati al fianco di Giuseppe Neri nel proseguire il lavoro per il bene di Reggio e della Calabria, forti di una ritrovata e solenne verità.

Franco Germanò – Dirigente FdI Coordinamento Reggio Calabria