Gelato Festival World Masters: Salvatore Ravese in finale mondiale 

Gelato Festival World Masters: Salvatore Ravese rappresenta l’Italia alla Grand Finale di Las Vegas con “Bacio dei due mari”
L’Italia sarà protagonista alla Grand Finale del Gelato Festival World Masters di Las Vegas grazie al talento del maestro gelatiere Salvatore Ravese, selezionato tra i migliori interpreti della gelateria artigianale contemporanea.
Ravese ha conquistato il titolo di miglior gelatiere italiano 2026 con il gusto “Bacio dei due mari”, una creazione che racchiude identità, innovazione e tradizione del Sud Italia.
Il gusto si caratterizza per una proposta moderna e inclusiva: un gelato al latte senza lattosio, dolcificato esclusivamente con miele biologico, arricchito da delicate note di caffè e bergamotto. A completare il profilo sensoriale, il croccante del torrone IGP di Bagnara Calabra e un tocco di polline d’api, elementi che esaltano la qualità delle materie prime e il legame con il territorio calabrese.
Un risultato importante che premia la ricerca, la passione e la capacità di innovare nel rispetto della tradizione, portando sul palcoscenico internazionale un’eccellenza italiana.
La partecipazione alla finale mondiale rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un riconoscimento per l’intero comparto della gelateria artigianale italiana, da sempre punto di riferimento nel mondo per qualità e creatività.
Con “Bacio dei due mari”, Salvatore Ravese porterà a Las Vegas un’esperienza di gusto autentica, simbolo di una Calabria che continua a distinguersi per le sue eccellenze e la sua capacità di raccontarsi attraverso i sapori.