Gelato Festival World Masters: Salvatore Ravese in finale mondiale 

Ieri era un pomeriggio di normale lavoro, come gli altri, ma si è trasformato in momenti di profonda apprensione a Verbicaro, quando un operaio di 46 anni è rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro. L’uomo, impegnato in alcuni interventi su un ponteggio, è precipitato al suolo per cause che sono tuttora al vaglio […]