Gelardi (Lega), “oltre 6 milioni di euro per servizi sociali e caregiver familiari. Passo importante per giustizia sociale”

“Con l’approvazione di oltre 6 milioni di euro destinati al rafforzamento dei servizi sociali e al sostegno dei caregiver familiari, la Regione Calabria compie un passo importante e tangibile verso una maggiore giustizia sociale. Un segnale forte, che merita di essere sottolineato con vigore.”

A dichiararlo è Giuseppe Gelardi, capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, che esprime pieno apprezzamento per l’impegno dell’assessore della Lega Caterina Capponi e per la visione della Giunta regionale.

“Il lavoro dell’assessore Capponi – afferma Gelardi – sta dando una svolta concreta alle politiche sociali della nostra Regione. Le risorse stanziate, oltre 4,3 milioni di euro per gli Ambiti Territoriali Sociali, permetteranno di rafforzare servizi fondamentali rivolti a famiglie, minori, anziani e persone con disabilità, garantendo una distribuzione equa, basata su criteri oggettivi e meritocratici.”

“Accanto a questo – continua – arriva un altro intervento di grande valore sociale: quasi 2 milioni di euro per sostenere economicamente i caregiver familiari, quelle persone spesso invisibili che dedicano tempo, energie e amore all’assistenza di un familiare in condizioni gravissime. È un riconoscimento doveroso a chi svolge un ruolo centrale nel sistema di assistenza domiciliare.”

Gelardi sottolinea come questi provvedimenti “non siano semplici atti amministrativi, ma frutto di una visione politica lucida e determinata.

L’intervento della Regione Calabria a favore dei caregiver familiari rappresenta una svolta strutturale nelle politiche sociali regionali. Per la prima volta, la figura del caregiver viene formalmente inserita e valorizzata nel Piano Assistenziale Individuale (PAI), divenendo parte attiva nella definizione del percorso di cura della persona disabile o non autosufficiente.

Grazie a una programmazione puntuale e mirata, le risorse stanziate – pari a 1.908.616 euro per il biennio 2023–2024 – garantiranno l’erogazione di un contributo economico fino a 1.200 euro annui per ciascun assistito, a sostegno delle attività quotidiane di assistenza e cura. La misura è pensata per essere inclusiva e flessibile, prevedendo priorità per i nuclei più fragili (monoreddito, monoparentali, non beneficiari di altri sostegni) e riconoscendo anche il carico assistenziale cumulativo nei casi in cui un caregiver si occupi di più familiari.”

“Insieme – conclude il capogruppo leghista – dobbiamo proseguire su questa strada, sostenendo ogni azione che metta al centro le persone più vulnerabili. La Calabria ha bisogno di una politica sociale che ascolta, interviene e cambia le cose. Con questo approccio, possiamo davvero costruire una Regione ci più equa e solidale.”