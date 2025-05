Studentessa del corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione(L-19) e volontaria del Servizio Civile Universale 1. Cosa ti ha motivata a scegliere il corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione(L-19) e in che modo pensi che questo percorso influenzi il tuo approccio al Servizio Civile Universale? Fin da piccola ho sempre […]