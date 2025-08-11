Gaza, 34 bambini arriveranno in Italia con coordinamento Palazzo Chigi

La Società Mutuo Soccorso di Palmi conferisce la nomina di Socio Onorario a tre professionisti Palmi, 11 agosto 2025 – La Società Mutuo Soccorso di Palmi ha ospitato un importante incontro-dibattito sul tema “Associazionismo e cittadinanza attiva: esperienze e prospettive”. L’evento ha visto la partecipazione di illustri ospiti e ha rappresentato un’occasione di riflessione e […]