Gara di Carabina Mamertina Edizione 2025: Francesco Scambiatterra si aggiudica il primo posto assoluto su oltre 100 partecipanti

Oppido Mamertina, 13 agosto 2025 – La Sezione comunale Federcaccia di Oppido Mamertina e l’Associazione Cacciatori Oppidesi “Salvatore Donia” hanno organizzato con successo la Gara di Carabina Mamertina Edizione 2025. L’evento si è svolto il 12 e il 13 agosto in Piazza Regina Margherita, con oltre 100 partecipanti.

La gara ha visto la partecipazione di uomini e donne di diverse età, suddivisi in tre categorie: Senior, Lady e Junior. La competizione è stata intensa e serrata, con i partecipanti che hanno gareggiato con grande spirito sportivo e rispetto reciproco.

Francesco Scambiatterra si è aggiudicato il primo posto assoluto, dimostrando grande abilità e precisione nel tiro. La classifica finale ha visto la premiazione di cinque atleti per la categoria Senior: Scambiatterra Francesco, Antonio Mesiano, Domeico Lombardo, Vincenzo Barca ed Alessandro Tripodi. Quattro atleti per le categorie Lady: Maria Grazia Pezzimenti, Felicia Giannetta, Loredana Accurso e Luisa Daniele. Tre per la categoria Junior: Valentina Treccasi, Giovanni Corrone e Rocco Fazzari.

L’Associazione Cacciatori Oppidesi “Salvatore Donia” e la Sezione comunale Federcaccia di Oppido Mamertina hanno fatto un ottimo lavoro nell’organizzare l’evento, garantendo la sicurezza e il comfort dei partecipanti e degli spettatori.

La Gara di Carabina Mamertina è ormai un appuntamento fisso nel calendario degli appassionati del tiro a segno, e quest’anno non ha fatto eccezione. Complimenti a Francesco Scambiatterra per la sua vittoria e a tutti i partecipanti per il loro impegno e la loro passione.

L’Associazione Cacciatori Oppidesi “Salvatore Donia” e la sezione comunale di Federcaccia si congratulano con il vincitore assoluto e ringraziano tutti per la partecipazione.