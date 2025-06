Galluzzo (Rinnovamento Geracese) sollecita un’azione decisa di manutenzione e pulizia del territorio

«Siamo molto preoccupati per la situazione di degrado e di incuria del territorio geracese, del patrimonio di proprietà comunale, che ancora attende un’azione decisa di manutenzione e di pulizia da parte dell’Amministrazione comunale. L’incendio doloso appiccato da piromani scellerati la notte di domenica scorsa è la prova lampante che sino ad oggi si è sottovalutato il pericolo derivante dagli incendi, nonostante il segnale evidente che era balzato agli occhi di tutti qualche giorno prima, con l’incendio divampato in contrada Cavuria. La mancata pulizia della pista tagliafuoco sottostante il parcheggio Barbàra ha causato, oltre ai danni persistenti alle colture private, anche al patrimonio mobile comunale, rendendo quasi inutilizzabili le macchinine elettriche e le bici, mentre l’isola ecologica, vitale punto di stoccaggio della raccolta differenziata specialmente durante la stagione estiva, abbisogna di interventi finanziari importanti per la sua rifunzionalità. Senza contare la quasi totale distruzione degli alberi frangivento che erano stati piantati lungo la scarpata che delimita il parcheggio sopra citato che rivestivano una funzione di decoro per quella zona. Tutto quello che è accaduto si poteva evitare programmando gli interventi di manutenzione e pulizia ed ora si dovranno investire risorse pubbliche importanti per rimediare a tutto ciò. Un ritardo che oggi bisogna assolutamente recuperare anche per altre zone del territorio come l’area del cantiere che è presente accanto alla chiesa di San Giuseppe a Merici infestata da erbacce e potenziale pericolo per incendi. Ecco perché intendiamo rivolgere un appello all’attuale amministrazione comunale, affinché predisponga celermente ogni possibile azione per evitare che possano accadere ulteriori danni alla proprietà comunale e all’incolumità pubblica. La mancata manutenzione del territorio comunale è un fatto oggettivo e atti scellerati come quello perpetrato ai danni dell’intera comunità geracese domenica notte sono esecrabili e da condannare senza indugio. Non è più il momento delle promesse, ma di fatti concreti. Bisogna evitare altri danni per Gerace e per i geracesi, affinché la nostra città possa continuare ad essere uno dei Borghi più belli d’Italia.»

Dott. Salvatore Galluzzo

Capogruppo di “Rinnovamento Geracese”