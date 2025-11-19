Galimi (PD), “Nuova visione del Presidente Occhiuto in merito alla rete ospedaliera, ci lascia perplessi e preoccupati”

La nuova visione del Presidente Occhiuto in merito alla rete ospedaliera, ci lascia perplessi e preoccupati.

Così dichiara Michele GALIMI,dirigente PD della Piana.

Non e’del tutto chiaro il destino che dovrebbe avere l’ospedale di Polistena,fino ad oggi,vale la pena ricordare,serve un bacino di utenza che si aggira attorno ai 200 mila pazienti.

Sarebbe una vera mortificazione,una penalizzazione senza precedenti accorpare il nostro ospedale al GOM di Reggio Calabria.

Su questo terreno,continua GALIMI,siamo pronti a resistere,a dare battaglia,proprio per difendere il diritto alla salute dei cittadini della piana.

I segni del poco interesse di questo presidio da parte di Occhiuto e la sua squadra,erano già visibili durante l’ultima legislatura.

Con la dichiarazione di oggi,palesano in maniera concreta la volontà di depotenziare il Santa Maria degli Ungheresi,mortificando anche le tante potenzialità che in questi anni,si sono distinti per le cure amorevoli erogati ai tanti pazienti.

Siamo sicuri che la materia merita una grande concertazione,un dialogo serrato con il territorio,evitando visioni personalistiche e fumose,che tanto male produrrebbero alla gente.

Un grande appello anche a tutti i consiglieri regionali eletti nella piana,affinché siano veramente portatori dei bisogni e delle aspettative del territorio.

Come partito saremo a fianco dei comitati sapendo che sul diritto alla salute non faremo sconti a nessuno.