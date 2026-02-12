Galati, “Tar Calabria ha dato ragione a Noi Moderati respingendo i ricorsi messi in campo per l’estromissione dei Consiglieri regionali Rosa e Pitaro”
Feb 12, 2026 - redazione
Esprimo piena soddisfazione per l’esito del pronunciamento, che ha fatto valere con chiarezza le ragioni giuridiche dei nostri rappresentanti, mettendo fine a ogni velleità e a ogni tentativo di escludere dall’assise regionale una componente importante del centrodestra calabrese.
La decisione del TAR conferma la correttezza del percorso seguito e rafforza ulteriormente il nostro impegno: Noi Moderati continuerà adesso con ancora più vigore la propria azione politica, nel segno della responsabilità e della concretezza.
Siamo pronti ad assumerci piena responsabilità nell’azione di governo regionale, cosi come più volte indicato dal presidente Roberto Occhiuto, con lealtà e spirito costruttivo, lavorando al suo fianco nell’interesse dei calabresi e dare risposte sui temi prioritari: sviluppo, sanità, lavoro, infrastrutture e coesione sociale.