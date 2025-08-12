Fuscaldo (CS), Dopo la lite con un cittadino minaccia i Carabinieri. Arrestato.

Nel rispetto dei diritti dell’indagato, da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito si comunica quanto segue:

Nella serata del 10 agosto, durante i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola (CS) a Fuscaldo, i Carabinieri della Stazione hanno arrestato un pregiudicato del posto, di 40 anni, per lesioni personali a un cittadino e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Il predetto, per futili motivi, ha inseguito un altro uomo minacciandolo e impugnando un coltello. Dopo averlo raggiunto lo colpiva al volto, procurandogli lesioni guaribili in 10 giorni di prognosi.

L’uomo, fermato dai militari, ha iniziato ad inveire anche contro di loro per evitare l’identificazione e la perquisizione, arrivando a minacciare, più volte, il Comandante della Stazione.

Il soggetto è stato tratto in arresto e a seguito dell’udienza di convalida svoltasi nella mattinata odierna, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.