Furto nella chiesa di rione “Mazzagatti”, la preoccupazione dei consiglieri comunali di Gioia Tauro dell’opposizione

I consiglieri di minoranza si uniscono allo sgomento e alla preoccupazione della cittadinanza tutta per il recente gesto vandalico e criminoso che si è verificato nella nostra città. Mai avremmo pensato di dover condannare il furto di una campana e di un crocefisso da una chiesa: un gesto inqualificabile, ingiustificabile, che ci lascia senza parole e ci obbliga tutti ad interrogarci sulla deriva alla quale sta giungendo la nostra comunità. Senza dubbio Gioia Tauro non è nuova agli atti vandalici o criminosi: recentemente erano state danneggiate le panchine in piazza Duomo, questa estate era stata rubata dal lungomare una statua donata alla città da uno studio medico. Ma ogni limite è oltrepassato se si rubano oggetti da un luogo di culto, violandone la sacralità. Siamo lieti che, stando alle ultime notizie, gli oggetti rubati siano stati riconsegnati, ma è inevitabile che emergano alcune perplessità: che fine fanno i fondi pubblici stanziati per misure di sicurezza? Soltanto pochi mesi fa era stata votata in consiglio la variazione di bilancio in entrata per l’acquisto di videocamere di sorveglianza. Ci si chiede quando le stesse saranno installate e attive nella totalità , considerato che avrebbero aiutato a prevenire una circostanza così incresciosa. Peccato si arrivi sempre in ritardo.

A tal proposito, ci chiediamo altresì a cosa sia dovuto il ritardo anche nel rimborso dei libri di testo per le famiglie meno abbienti delle scuole medie, dopo il reperimento dei fondi regionali. Siamo tra i pochi paesi della provincia a non aver soddisfatto la richiesta. Spetta all’ amministrazione comunale dirimere tutti questi interrogativi.