Furti abitazione Alto Jonio, arrestato un 43enne condannato in primo grado

Nell’ottobre 2025, i Carabinieri della Stazione di Villapiana hanno eseguito l’ordinanza di

custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Castrovillari su richiesta della locale

Procura della Repubblica, nei confronti di un 43enne di Cassano all’Ionio.

Il provvedimento cautelare è scaturito dalla ritenuta sussistenza di gravi indizi di

colpevolezza a carico dell’indagato – acquisiti durante le indagini svolte dai Carabinieri

sotto la costante direzione e coordinamento della Procura della Repubblica – in relazione ai

furti in abitazione perpetrati nel periodo compreso fra i mesi di gennaio e marzo 2025, nei

territori dei comuni di Montegiordano, Roseto Capo Spulico e Villapiana.

di In questi giorni è stato celebrato il primo grado di giudizio, all’esito del quale il Tribunale

Castrovillari ha ritenuto il 43enne cassanese responsabile dei reati a lui imputati,

emettendo nei suoi confronti sentenza di condanna alla pena di anni sette e mesi otto

di reclusione.

La notizia viene diffusa per garantire le prerogative dell’informazione e nel rispetto dei

diritti dell’imputato, che potrà esercitare il diritto di impugnare la sentenza di primo grado

di giudizio e ricorrere in appello.