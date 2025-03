Furlani oro nel salto in lungo ai Mondiali indoor di Nanchino

Ha ragione Paride Leporaci, vedere scene come quella di Cosenza con dei poliziotti che ammanettato in una via principale della città il giornalista Carchidi, mentre cammina, lascia l’amaro in bocca per le modalità da Stato di polizia, nulla a che vedere con un Paese moderno e liberale. Carchidi per le sue battaglie non piace a […]