Furgiuele (Lega), “Nessun definanziamento, fondi ci sono” 

“Non c’e’ nessun definanziamento della Alta Velocita’ Salerno-Reggio Calabria. I 9,4 miliardi di cui qualcuno parla si riferiscono al secondo e terzo lotto dell’opera, finanziati da uno specifico dettame normativo del 2021 e mai stralciati. A queste risorse vanno aggiunte quelle

del primo lotto, coperto con fondi del PNRR gia’ rimodulati, per un finanziamento complessivo dell’opera di 12 miliardi di euro”.

E’ quanto sostiene il deputato e vicecapogruppo alla Camera della Lega Domenico Furgiuele. “Consiglieremo a qualche poco attento commentatore politico a caccia di facile visibilita’ – continua – di informarsi prima di parlare, visto che i fatti poi li smentiscono clamorosamente: le chiacchiere di chi per decenni ha dimostrato di non essere in grado di mettere a terra interventi concreti per il Paese stanno a zero. Noi parliamo con i fatti: grazie a Matteo Salvini e alla Lega le infrastrutture in Italia – conclude – sono ripartite”.