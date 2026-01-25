Fratelli d’Italia Reggio Calabria, “ottima la risposta della premier Meloni per i gravi danni provocati dagli eventi atmosferici “

La risposta del Governo Meloni ai gravi danni provocati dagli eventi atmosferici che hanno colpito la Calabria nei giorni scorsi è stata immediata e concreta, percepibile sin dalle prime ore successive all’emergenza. Un’attenzione che non si è fermata alle dichiarazioni, ma che si è tradotta in una presenza istituzionale costante sul territorio e nell’attivazione rapida dei necessari strumenti di intervento, con un focus particolare sulla provincia di Reggio Calabria e sull’area jonica.

Le sollecitazioni provenienti dai territori hanno trovato un riscontro puntuale da parte del Governo, che ha avviato un coordinamento operativo con la Regione Calabria, la Protezione Civile e le amministrazioni locali. In questo contesto si inseriscono gli incontri del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luigi Sbarra con i Sindaci della Locride e del Basso Jonio, finalizzati a una prima ricognizione dei danni e all’individuazione delle priorità di intervento, così come il confronto con la Giunta regionale e le strutture tecniche della Protezione Civile.A ciò si aggiunge l’attenzione costante del Sottosegretario Wanda Ferro, impegnata in un’interlocuzione continua con il territorio e con i livelli istituzionali coinvolti, così come l’azione dei rappresentanti istituzionali calabresi di Fratelli d’Italia, che hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione del Governo sulle criticità emerse e sulle esigenze delle comunità colpite.

La presenza diretta dei rappresentanti del Governo e i sopralluoghi programmati del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci nelle aree maggiormente danneggiate della provincia di Reggio Calabria confermano la volontà dell’Esecutivo di verificare sul campo l’entità dei danni e di assumere decisioni fondate su dati concreti.Un percorso che proseguirà già nella seduta del Consiglio dei Ministri di lunedì 26 gennaio, nella quale, a seguito delle valutazioni tecniche e dei sopralluoghi effettuati, saranno adottati i necessari provvedimenti per la messa in sicurezza dei territori, il ripristino delle infrastrutture danneggiate e il sostegno a cittadini, imprese e amministrazioni locali.

In un momento così delicato, la Calabria e la provincia di Reggio Calabria in particolare possono contare su un Governo che ha dimostrato, nei fatti, capacità di ascolto, rapidità decisionale e volontà di accompagnare i territori colpiti non solo nell’emergenza, ma anche nella fase successiva di ricostruzione e prevenzione.