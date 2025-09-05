Fratelli d’Italia: presenta la lista per la Circoscrizione di Reggio Calabria alle prossime elezioni regionali

Frutto di un lavoro sinergico con il Responsabile nazionale dell’Organizzazione Giovanni Donzelli, la Coordinatrice regionale Wanda Ferro e l’Europarlamentare Denis Nesci, questa mattina è stata ufficialmente presentata, alla presenza del Coordinatore provinciale Bruno Squillaci e della Coordinatrice cittadina Ersilia Cedro, la lista dei candidati di Fratelli d’Italia per la Circoscrizione di Reggio Calabria alle prossime elezioni regionali. I sette candidati chiamati a rappresentare il partito sul territorio sono: Giovanni Calabrese, Ramona Calafiore, Marco Cascarano, Giovanna Cusumano, Daniela Iiriti, Francesco Praticò e Stefano Princi.

La definizione della lista è il risultato di un mese di lavoro intenso e partecipato, durante il quale sono state acquisite numerose disponibilità alla candidatura, sia dall’interno del partito che dalla società civile. Una testimonianza concreta della crescita e del radicamento di Fratelli d’Italia, che ha consentito di costruire una rosa qualificata e rappresentativa dalla quale sono stati individuati i sette nomi che dovranno condurre la sfida elettorale nella provincia reggina.

La scelta è caduta su una composizione che coniuga l’esperienza maturata nel Partito, nelle Istituzioni e nei territori con l’entusiasmo dei nuovi ingressi, garantendo un radicamento diffuso in tutta la provincia. Una squadra forte, pronta e determinata, che punta a valorizzare i risultati già raggiunti con il lavoro di questi anni, seguendo un percorso di crescita che ha visto Fratelli d’Italia diventare, grazie ai brillanti risultati conseguiti dal Governo di Giorgia Meloni, il principale punto di riferimento politico del Paese.

“Abbiamo lavorato per offrire al territorio una lista qualificata e rappresentativa – dichiarano Squillaci e Cedro – I candidati sono la sintesi della forza di un partito che cresce e che, al tempo stesso, apre le porte a nuove energie. Forti degli obiettivi già raggiunti a livello nazionale, intendiamo dare anche in Calabria un contributo di continuità rispetto a quanto di buono fatto fino ad oggi, grazie anche al lavoro svolto con impegno e competenza dai nostri Assessori e Consiglieri regionali”.

Un sentito ringraziamento anche a tutti i dirigenti che hanno collaborato alla formazione della lista e, in modo particolare, a quanti hanno dato la propria disponibilità alla candidatura, pur non essendo inseriti tra i sette prescelti. “La loro partecipazione – sottolineano – costituisce una risorsa preziosa per il partito e siamo certi che rappresenterà un valore aggiunto in questa intensa ed entusiasmante campagna elettorale”

Fratelli d’Italia

Federazione Provinciale di Reggio Calabria

Coordinamento Città Metropolitana di Reggio Calabria