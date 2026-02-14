Fratelli d’Italia Cittanova, “Etica e responsabilità: il valore dell’esempio”
Feb 14, 2026 - redazione
Il Circolo FdI “Pino Rauti” di Cittanova intende esprimere la propria ferma riflessione riguardo i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto il mondo del calcio giovanile locale.
L’episodio, avvenuto a margine del match tra Cittanova e Gioiosa Jonica, vede protagonista Vincenzo Loiero, figura di lungo corso politico come già Sindaco di Grotteria e Consigliere Provinciale, accusato di un’aggressione ai danni di un giovane arbitro sedicenne. Sebbene la dinamica sia oggetto di diverse versioni (l’interessato ammette lo “schiaffo istintivo” negando la violenza del pugno), resta l’evidenza di un gesto che non dovrebbe appartenere a nessun contesto civile.
Prendiamo le distanze da questi episodi, specialmente quando coinvolgono figure che, per trascorsi istituzionali, dovrebbero incarnare l’equilibrio e il rispetto delle regole.
Chi ha ricoperto o ricopre ruoli nelle istituzioni ha il compito di essere un esempio, non un cattivo maestro.
La politica e lo sport condividono un fine alto: la costruzione di una comunità basata sul dialogo e sul fair-play.
Come forza politica, rifiutiamo la “normalizzazione” della violenza che purtroppo sembra inquinare ogni ambito.
Esprimiamo la nostra solidarietà al giovane direttore di gara, con l’auspicio che lo sport torni ad essere quel terreno di unione e crescita valoriale che tutti noi vogliamo difendere.