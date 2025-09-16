Francesco Toscano, “Occhiuto sulla sanità non è credibile”

“Vedo che gli uomini di Occhiuto- Straface e Caputo- rilanciano la nostra nota che denuncia l’ipocrisia di Tridico, difensore della sanità pubblica che ospita nelle sue liste i padroni della sanità privata. Voglio dire agli uomini di Occhiuto che non basta dire una cosa giusta per avere ragione. Il Presidente Occhiuto ha stanziato nel bilancio 2024 quasi mezzo miliardo di euro in favore della sanità privata, soldi che potevano essere usati per potenziare reparti e assumere medici negli ospedali pubblici. La destra non deve copiare i nostri argomenti perché non ha la credibilità per difendere alcune istanze” Lo ha affermato Francesco Toscano candidato alla Presidenza della regione per Democrazia Sovrana e Popolare.