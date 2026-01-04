Francesco Ferraro è il nuovo mister dell’Asd Sporting Polistena

L’ASD Sporting Polistena comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Francesco Ferraro. Si tratta di un annuncio che profuma di storia, poiché per il tecnico pianigiano rappresenta un ritorno laddove tutto ebbe inizio, proprio in quel campionato di Promozione della stagione 1997-1998 che segnò l’avvio della sua importante carriera.

Il profilo di Ferraro non ha bisogno di presentazioni, grazie a un curriculum ricchissimo che conta centinaia di panchine collezionate tra Eccellenza e Serie D. Nel corso degli anni ha guidato con successo piazze prestigiose come Roccella, Acri, Locri, Castrovillari e Cittanova, senza dimenticare il fondamentale lavoro svolto nei settori giovanili professionistici con la Reggina, dove ha allenato sia la Primavera che l’Under 15, e l’esperienza con l’Hinterreggio.

Dopo le ultime tappe che lo hanno visto impegnato con il Gioiosa Ionica in Eccellenza e la Virtus Rosarno in Promozione, Mister Ferraro ha deciso di sposare nuovamente la causa del Polistena. La società ha puntato con forza sulla sua esperienza e sul suo legame viscerale con la città per dare vita a un progetto tecnico ambizioso, volto a riportare la realtà calcistica polistenese verso traguardi più consoni al blasone della piazza.

La dirigenza comunica inoltre che, a seguito del presente annuncio, si terrà una conferenza stampa ufficiale per presentare il nuovo allenatore e illustrare i dettagli del progetto tecnico . Luogo, data e orario dell’incontro con i giornalisti e i tifosi verranno resi noti tramite i canali ufficiali nelle prossime ore.

Ufficio Stampa ASD Sporting Polistena