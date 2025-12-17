Francesca: una madre che piange la perdita del suo ragazzo sulla Statale 106. VIDEO

Di Lino Polimeni

Ottobre 2025: Francesca è una madre che vive un dolore indescrivibile dopo aver perso il suo figlio ventenne Giovanni in un incidente stradale a Crotone. Mentre il ragazzo tornava dal lavoro per andare a trovare la fidanzata, la famigerata Statale 106 – conosciuta come la “strada della morte” – gli ha portato via la vita. Francesca, disperata, ha raccontato in diretta su Articolo 21 con Lino Polimeni che forse, se ci fosse stata una rotatoria in quel punto, l’incidente si sarebbe potuto evitare. Ora Francesca non si rassegna e chiede sicurezza stradale perché sa che ci sono tante madri come lei che piangono i propri figli. In questo momento di immenso dolore, raccontare la sua storia significa dare voce a una richiesta di giustizia e di cambiamento.