Frana un costone a Stilo, tanta paura per massi e case su auto, una donna miracolata all’interno di un’abitazione

Un risveglio nel terrore per i residenti della zona sotto il convento a Stilo, nel Reggino, dove alle prime luci dell’alba una frana di ampie proporzioni si è staccata dal costone. Terra e grossi massi hanno invaso la strada, travolgendo alcune vetture in sosta e abbattendosi contro un’abitazione privata. Nonostante la violenza dell’impatto, la donna anziana che si trovava all’interno della casa coinvolta non ha riportato conseguenze. Sul luogo della frana sono immediatamente intervenuti i soccorsi, i Vigili del Fuoco, il sindaco, la Polizia Locale e i Carabinieri. Sul posto opera una squadra di Monasterace guidata dal caposquadra Fabio Peluso. Da Reggio Calabria sono giunti i reparti speciali USAR (Urban Search and Rescue) e il gruppo movimento terra. Le operazioni di messa in sicurezza e monitoraggio dell’area interessata dallo smottamento sono tuttora in corso.