Forza Italia Taurianova, “Scionti e Marafioti avevano indebitato e mistificando il disavanzo: la vergogna è troppo grande e la foglia di fico non basta a coprirla”

Abbiamo letto le nuove farneticanti accuse rilanciate a mezzo stampa dai consiglieri Fabio Scionti e

Simone Marafioti che, facendo finta di non capire quello che doverosamente ha spiegato il Sindaco

Roy Biasi nell’ultimo Consiglio Comunale, preferiscono proseguire nella loro descrizione di una

Taurianova infelice, di un Comune che per l’impiantistica sportiva presenta progetti bocciati e di una

compagine amministrativa che produrrebbe “spese folli” che porterebbero l’Ente ad un nuovo

dissesto. Siccome tali falsità conquistano, purtroppo, titoli di giornali e una visibilità che va oltre i

confini comunali, denigrando quindi il buon nome della Città oltreché l’operato di tecnici e politici

impegnati nella guida amministrativa, ci troviamo nostro malgrado a dover intervenire al solo scopo

di tutelare quel bene politico supremo che per Forza Italia è la verità. Sappiamo per certo che i

taurianovesi non credono più alle bugie del novello “consigliere errante Marafioti”, anima

politicamente in pena che esce e forse rientra nel Pd, di cui comunque ha detto peste e corna in

questi giorni; sappiamo che non credono alle prestidigitazioni logiche che il consigliere Scionti,

novello “mago Houdini” che appare e scompare dalla scena solo per tentare goffamente di

difendere il suo operato da “sindaco del dissesto”: ugualmente sentiamo di dover spiegare,

speriamo per l’ultima volta, anche come lo stesso disavanzo sarà ben presto riallineato.

L’attuale situazione che ha fatto gridare allo scandalo i consiglieri in malafede è frutto di una

tecnicalità obbligatoria a cui la Ragioneria Comunale ha dovuto ottemperare, all’indomani

dell’USCITA dal dissesto finanziario – avvenuta nel 2024, quindi sotto l’amministrazione Biasi –

avendo dovuto spostare tra i cosiddetti “crediti di dubbia esigibilità” le somme di quei cosiddetti

“ruoli attivi” che l’Organismo Commissariale non ha saputoincassare nel periodo in cui ha operato.

Per tutti, tranne che per i suddetti maldicenti, la manovra è chiara: le stesse somme storicizzate,

quindi NON altre create dalla gestione ordinaria, escono da una voce del bilancio per entrare in

un’altra e, conseguentemente, la posta abbandonata risulta diminuita non dalle “spese folli” bensì

dalla risultata impossibilità – riscontrata anche dai commissari che non hanno saputo fare di meglio

di incassare per ora quei crediti, perlopiù riferiti a tributi non pagati. La targa di “dubbia esigibilità”,

se la lingua italiana non è un’opinione, non indica che quelle somme non verranno mai incassate,

significa semmai che l’Amministrazione Comunale muovendosi nella direzione indicata anche dal

Revisore dei Conti – che tra l’altro NON HA MAI BOCCIATO alcunché, al contrario di quanto

affermano Scionti e Marafioti – deve potenziare gli strumenti che consentano maggiori entrate, non

solo tributarie. Il sindaco Biasi, delegato al Bilancio, più volte ha doverosamente illustrato al

Consiglio il percorso virtuoso avviato proprio per andare in questa direzione, ovvero per rimpinguare

la voce degli attivi e smorzare quella dei crediti di dubbia esigibilità: qui ribadiamo il senso del lavoro

tecnico e politico che collegialmente la maggioranza sta compiendo, speriamo di doverlo fare per

l’ultima volta, perché è giusto che i cittadini vengano raggiunti da INFORMAZIONI CORRETTE e non

dalla disinformazione diffusa e partecipata di chi conosce solo tali metodi per fare pseudo politica.

Già in occasione della manovra di assestamento prevista per il prossimo novembre,si vedranno altri

importanti e decisivi frutti, figli di una gestione finanziaria virtuosa che, solo per fare alcuni esempi,

con il varo del primo Ufficio Legale comunale ad esempio, ha consentito non solo un risparmio di

spesa – dovuto alla consistente riduzione del costo delle parcelle per costituirsi nei vari giudizi che

impegnano l’ente – ma anche e soprattutto alla grande mole di decreti ingiuntivi non opposti che

l’Avvocatura comunale ha già emesso in questi primi mesi della sua attività anche nei confronti di

enti sovracomunali, i quali risultavano aver evaso il pagamento di tributi comunali per svariate

centinaia di migliaia di euro. Come si vede, il disavanzo – non dovuto certo all’allegra gestione che si

vuol far credere – non significa nuovo indebitamento ma fa riferimento anche ai mesi contati tenuto

conto della nuova prospettiva a cui stiamo lavorando. Gli uffici ci segnalano infatti che un altro

nuovo fenomeno ha determinato il decremento dei crediti attivi, ovvero quello generato dalla scelta

dei contribuenti di pagare prima vecchi debiti tributari poi, quelli dell’anno in corso, per evitare di

subire fermi amministrativi et similia. Ebbene, ciò significa che giusta si è rivelata la sperimentazione

temporanea avviata con il cambio del soggetto della riscossione della Tari, con la società nazionale

“Area” che virtuosamente ha sostituito Equitalia e Agenzia delle Entrate, ma stiamo altresì

lavorando affinché si sperimenti tale ipotesi anche per altri tributi, al fine di avere un dialogo

generalizzato ma flessibile con i cittadini tale da indurli ad un rapporto ordinato con il Comune.

Non sorprende che i due consiglieri, di fronte a questa semplicissima esposizione del sindaco in

Consiglio, abbiamo ripetuto accuse prive di fondamento: come al solito l’hanno fatto per distrarre

l’opinione pubblica dalla responsabilità che lo stesso Biasi ha rilevato, ovvero quella di un Comune

che sotto la LORO GESTIONE non era in regola con il pagamento dei contributi Inps, debiti – questi

purtroppo veri – che solo ora abbiamo scoperto e che l’Ente sta sanando anche per poter ricevere i

contributi nazionali e regionali dovuti al titolo di Capitale del Libro. Il falso problema

dell’assestamento, così come la bugia del bando “Sport e Periferie” – dal quale il Comune non è stato

escluso per incapacità o mancata partecipazione, ma poiché pochi erano i fondi e pochi i Comuni a

cui sono stati elargiti -sono stati argomenti dalla consistenza di una misera foglia di fico, usati per

lo più in queste settimane per tentare di coprire i REALI SUCCESSI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE,

da ultimo quello che è frutto di un sereno e costruttivo dialogo con le società calcistiche per ottenere

a spese del Comune un pieno utilizzo, già dall’imminente nuova stagione, delle tribune dello stadio

“Battaglia”, preferendo sull’argomento ancora una volta predicare bene e razzolare male come

quando hanno votato contro,sul mutuo la cui accensione avevamo proposto in consiglio comunale

per l’attesa ristrutturazione dello stadio di San Martino.

Si sa però che quando troppo grande è “la vergogna” da coprire, non ci sono foglie di fico a

sufficienza: i taurianovesi hanno capito la pochezza dei due consiglieri su cui francamente Forza

Italia non può tacere.

Per concludere, riteniamo che nessuno può investire nel futuro se non si preoccupa di avere una

visione lungimirante, costruttiva e priva di livori. Quel che conta per noi è virare nella stessa

direzione, insieme, e metterci nelle condizioni di preoccuparci onestamente della nostra comunità,

anteponendo l’interesse di tutti al profitto sgradevole di chi guarda solo al proprio ego; se non

capiremo che l’orizzonte come guida è l’eredità da consegnare alle nuove generazioni, intessuta

sul rispetto della verità e soprattutto sull’amore per il proprio territorio, tutto diventa veramente

inutile.

Coordinamento Cittadino

Forza Italia Taurianova