Forza Italia, Rosaria Succurro nominata commissario per San Giovanni in Fiore. L’obiettivo è preparare al meglio le prossime elezioni comunali

Forza Italia affida alla consigliera regionale Rosaria Succurro la guida del partito sangiovannese. Il coordinatore provinciale di Cosenza, l’assessore regionale Gianluca Gallo, l’ha nominata commissario per San Giovanni in Fiore. Si tratta di un’investitura autorevole: il partito ha scelto la figura più forte, più riconoscibile e più radicata nel territorio per affrontare la fase che porta alle elezioni amministrative della prossima primavera. Succurro ha il mandato di rafforzare l’unità del partito, consolidare la presenza azzurra e guidare la strategia elettorale per garantire ancora il protagonismo di Forza Italia nel Comune silano. Dopo le dimissioni di Patrizia Carbone, già segretario del circolo locale, e il suo ingresso nel Comitato provinciale insieme ad Angela Angotti, il coordinamento provinciale concentra su Succurro la responsabilità politica del partito a San Giovanni in Fiore. Nel conferimento dell’incarico, Gallo ha richiamato le “sfide importanti” che attendono Forza Italia e chiesto di puntare alla riconferma di un’amministrazione con il partito sempre più attivo e presente. La nomina ribadisce la centralità di Rosaria Succurro nello scenario politico cittadino e provinciale. È un segnale di fiducia piena, un riconoscimento della sua esperienza amministrativa e della sua autorevolezza.