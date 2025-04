Forte scossa di Terremoto tra Sicilia e Calabria. Il sisma, di magnitudo 4.8

Una scossa di terremoto è stata avvertita nella notte a Reggio Calabria e in diverse zone della Calabria meridionale. Il sisma, di magnitudo 4.8, si è verificato alle ore 03:26 italiane del 16 aprile 2025, con epicentro localizzato nel Mar Ionio Meridionale.

Secondo i dati forniti dalla Sala Sismica INGV di Roma, il terremoto è stato registrato alle coordinate geografiche 37.5578 di latitudine e 16.0773 di longitudine, a una profondità di 48 chilometri. La scossa è avvenuta in mare aperto, ma è stata distintamente percepita anche sulla terraferma, in particolare nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro.