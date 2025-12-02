Formazione, storia e innovazione sociale, accordo siglato tra UniReggio e il Comune di Melicuccà

Unire formazione, storia e innovazione sociale in un’unica, straordinaria esperienza: è questo il cuore dell’accordo siglato tra UniReggio e il Comune di Melicuccà, destinato a diventare un modello sperimentale unico nel panorama calabrese.

Gli studenti del corso di formazione ID 377.8 “Operatore per l’organizzazione e gestione delle attività di segreteria, l’accoglienza e le informazioni”, finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del programma GOL, entrano ora nella fase conclusiva delle attività pratiche con un progetto dal valore storico, culturale e identitario senza precedenti.

Il Presidente di UniReggio, Prof. Paolo Ferrara, ha voluto imprimere un segno distintivo indelebile all’ultima fase del percorso formativo, individuando un’iniziativa capace di unire competenze amministrative, valorizzazione del territorio e crescita personale:

“gli studenti saranno protagonisti dell’inventario bibliotecario delle opere conservate all’interno del prestigioso Palazzo Antonio Capua, bene storico donato dalla famiglia Capua al Comune di Melicuccà”.

Un edificio simbolo della storia calabrese, appartenuto all’On. Antonio Capua: Deputato al Parlamento Italiano per diverse legislature, Senatore della Repubblica, punto di riferimento culturale e politico di straordinario spessore, uomo che ha sempre difeso la sua terra e promosso il valore della conoscenza come strumento di emancipazione.

Il progetto consentirà agli studenti non solo di “mettere le mani” sui materiali storici presenti nel Palazzo, ma di contribuire direttamente alla creazione di un patrimonio bibliotecario fruibile e ordinato, destinato a restare nella memoria della comunità.

Durante la visita negli uffici amministrativi del Comune, guidati dal Sindaco Vincenzo Oliverio, UniReggio e Amministrazione Comunale hanno delineato un percorso operativo che vede gli studenti “non più semplici tirocinanti”, ma “autentici protagonisti di una rinascita culturale del territorio”.

L’attività, coordinata dalla prof.ssa Sabrina Martorano, tutor di UniReggio e dal personale comunale, restituirà alla collettività un servizio prezioso, innovativo e di grande valore simbolico: “rimettere ordine ad un patrimonio culturale di enorme importanza storica”, che potrà così essere valorizzato, consultato e tramandato alle future generazioni.

Il Presidente di UniReggio, Prof. Paolo Ferrara: “La formazione non è mera trasmissione di contenuti, ma creazione di esperienze straordinarie capaci di far sbocciare talenti e responsabilità. Con questo progetto, UniReggio dimostra ancora una volta che innovare è possibile quando si crede nei giovani e nelle potenzialità del territorio. Ringrazio il Sindaco Oliverio per la sensibilità, la visione e la collaborazione istituzionale: insieme stiamo offrendo ai nostri studenti un’opportunità irripetibile, che li prepara al mondo del lavoro con competenze reali, concrete e di eccellenza”.

Il Sindaco di Melicuccà, Vincenzo Oliverio: “Accogliamo con profondo entusiasmo questo progetto straordinario promosso da UniReggio. La nostra comunità beneficia di un servizio culturale innovativo e di grande pregio, mentre gli studenti vivono un’esperienza unica nei luoghi simbolo della nostra storia. Esprimo sincero apprezzamento al Presidente Ferrara per la sua capacità di proporre idee sempre più sensazionali e proiettate al futuro. Melicuccà è orgogliosa di collaborare con realtà formative così visionarie”.

L’accordo tra UniReggio e Comune di Melicuccà è un progetto che guarda lontano e rappresenta un modello di formazione avanzata, dove il territorio diventa aula, la cultura diventa strumento professionale e la storia si trasforma in occasione di crescita.

Gli studenti coinvolti nel progetto potranno sviluppare:

competenze amministrative di alto livello

gestione archivi e catalogazione

accoglienza e front-office culturale

capacità organizzative e operative

lavoro di squadra e responsabilità sociale

Unire formazione e patrimonio culturale significa offrire ai giovani non solo competenze, ma un senso di appartenenza, una missione, un futuro.

In un tempo in cui la formazione rischia di essere percepita come astratta, UniReggio e il Comune di Melicuccà offrono un messaggio forte: la Calabria può crescere attraverso la valorizzazione delle sue intelligenze e dei suoi tesori.

Con questo progetto, i giovani non apprendono soltanto: costruiscono, lasciano un’impronta, generano valore.

E nel silenzio dei libri di Palazzo Capua, ora destinati a nuova vita, risuona più forte che mai la voce della formazione che crea futuro.