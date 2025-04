Fondi europei truffati nella piana di Gioia Tauro. La coop Agros e 17 cooperative devono ritornare 8 milioni di euro. Gli investigatori stanno allargando le indagini ad altre società?

Una sentenza definita storica dalla Corte dei Conti ha smascherato un sistema fraudolento ai danni dei fondi europei per l’agricoltura nella Piana di Gioia Tauro. La cooperativa Agros, insieme a 17 società cooperative ad essa collegate e a 11 produttori agricoli, è stata condannata a un maxi-risarcimento di quasi 8 milioni di euro a favore dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA).

Secondo quanto ricostruito dalla procura contabile, i soggetti coinvolti avrebbero messo in piedi un meccanismo truffaldino basato sull’emissione di fatture false per operazioni inesistenti, attestando vendite di prodotti agricoli mai realmente realizzate. Il tutto allo scopo di ottenere illecitamente fondi comunitari Feoga, destinati allo sviluppo del comparto agricolo.

Gli investigatori hanno evidenziato l’assenza di qualsiasi pagamento o compensazione economica tra le parti, elemento che ha confermato la natura fittizia delle transazioni. Le controparti hanno respinto le accuse, chiedendo l’estinzione del procedimento o la riduzione dell’importo del risarcimento.

La vicenda riporta alla luce le gravi vulnerabilità del sistema di gestione dei fondi europei in Calabria e sottolinea la necessità di rafforzare i controlli per impedire che risorse pubbliche destinate allo sviluppo agricolo vengano dirottate da pratiche illecite.