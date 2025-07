Acausa di un incendio, divampato tra il km 92,350 e il km 92,700, è stata temporaneamente chiusaal traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 106 ‘Jonica’ nel territorio comunale di Ardore, in provincia di Reggio Calabria. La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa insicurezza da parte […]