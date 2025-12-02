“Figlio della Notte”: Una voce rara e potente per rompere il silenzio

I Custodi del DNA

Lanciano il singolo d’esordio per dare voce alle Sindromi Genetiche Rare

L’associazione di volontariato I Custodi del DNA è lieta di annunciare l’uscita del suo primo singolo, “Figlio della notte”, un brano che anticipa l’album d’esordio, “Custodiamo”. Il lancio è fissato per il 3 dicembre 2025, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Sensibilizzazione sulla Disabilità, e sarà disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme digitali.

Nata dalla volontà di Adriano Coschiera (Presidente) e sostenuta tra gli altri da Laura Scrivo (Consigliera e voce solista), originaria di Saracena in provincia di Cosenza, I Custodi del DNA è una neonata associazione di volontariato con una missione unica: costruire un universo narrativo che possa fare da ponte tra la scienza e la società.

Utilizzando linguaggi creativi e accessibili come la musica, il fumetto, le marionette e i cartoni animati, l’associazione si impegna a raccontare e sensibilizzare il pubblico sulle sindromi genetiche rare. L’obiettivo è trasformare l’informazione scientifica in storie coinvolgenti e piene di significato, offrendo una prospettiva umana, delicata e potente su queste condizioni.

“Figlio della notte” è più di una semplice canzone: è la prima voce di questo progetto ambizioso. Il brano, con musica curata da Adriano Coschiera e l’interpretazione solista di Laura Scrivo (nella foto), è stato concepito per offrire un timbro “raro, delicato, emozionale e potente” al tema della disabilità.

“Vogliamo che la nostra musica sia uno strumento per rompere il silenzio e la solitudine spesso associate alle malattie genetiche rare,” afferma Adriano Coschiera. “Il 3 dicembre, con l’uscita di ‘Figlio della notte’, offriamo un inno di speranza e consapevolezza, invitando tutti ad ascoltare la bellezza che può nascere anche dalle sfide più grandi.”

Contatti per la Stampa e Interviste:

Adriano Coschiera – Presidente

348 4114537

Info@icustodideldna.it