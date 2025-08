Festival dei Tramonti di Palmi: il 9 agosto la quinta edizione

Il referendum sulla Giustizia e il rischio boomerang per l’opposizione Una decina di giorni faDarioFranceschini, intervenendo in Senato per commentare lariforma costituzionale della giustizia, ha ribadito cheil centrosinistra intende appellarsi agli elettori per impedirne la sua promulgazione. «Sarà unreferendumpro o contro Meloni… e loro perderanno». Questo sarebbe «il miglior viatico» per una successiva vittoria alle […]