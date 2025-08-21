Festa dell’Unità a Cittanova, Marino: “Da Occhiuto gesto di vigliaccheria politica, per noi è arrivato il momento di avere coraggio”

«Siamo di fronte ad un gesto che rappresenta un tradimento per la Calabria, che prova a metterci in difficoltà costringendoci ad una campagna elettorale estiva, che trancia i tempi della democrazia e non favorisce una discussione ed una preparazione all’appuntamento elettorale, come i calabresi avrebbero meritato. Siamo quindi di fronte ad una scelta: oggi dobbiamo scegliere il coraggio. Dobbiamo metterci la faccia e scendere in campo con idee innovative e proposte di vero cambiamento a difesa della Calabria». Con queste parole il consigliere metropolitano e capogruppo del Pd in consiglio comunale a Reggio Calabria Giuseppe Marino ha salutato, ieri sera, il pubblico di Cittanova e della Festa dell’Unità provinciale. Un’occasione «importante di confronto e di dibattito politico. – ha sottolineato il consigliere – È importante essere qui questa sera per avere modo di incontrarci e di discutere».

«È un momento critico per la nostra Regione. – ha proseguito – Il centrodestra ci ha riconsegnato, dopo 5 anni di governo, la Regione Calabria con gli stessi problemi di sempre: quelli legati alla sanità, alle infrastrutture, all’impoverimento delle aree interne, alla fuga dei giovani. In questo scenario, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha scelto di dimettersi. Le dimissioni semplici, sia chiaro, sarebbero state un segno di dignità politica: una persona che si dimette nel momento in cui si rende conto di non poter portare avanti il suo mandato va rispettata per la dignità politica della sua scelta. Ma Occhiuto è andato oltre, perché ha contemporaneamente aggiunto la propria autocandidatura e la riproposizione del suo metodo politico. È questa la differenza tra la dignità e la vigliaccheria politica».

L’appuntamento di Cittanova è arrivato a ridosso dell’ufficializzazione della candidatura a presidente della Regione Calabria da parte di Pasquale Tridico come candidato per la larga coalizione di centrosinistra. «Sono certo – ha commentato Marino – che Tridico abbia tutte le carte in regola per mettersi alla guida di un vero percorso di cambiamento e che questo ci vedrà impegnati tutti in prima persona».