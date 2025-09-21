FERROVIE, REPORT MIT. MINASI: «CALABRIA LEADER DI RISORSE. AVANTI CON ALTA VELOCITÀ E PONTE»





«Quasi 300 miliardi per far muovere l’Italia su ferro tra 2026 e 2033: è la fotografia che emerge dal report del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In questo quadro la Calabria risulta la prima regione per investimenti complessivi con 34,5 miliardi, davanti a Piemonte, Lombardia, Sicilia, Campania e Lazio». A dirlo è la senatrice Tilde Minasi (Lega), membro della Commissione Lavori pubblici e Infrastrutture del Senato.



«Nel perimetro regionale il baricentro è l’AV/AC Salerno–Reggio Calabria — continua — con interventi cardine che stanno passando dalla carta ai cantieri. Il raddoppio della galleria Santomarco sulla Paola–Cosenza vale circa 1,6 miliardi di euro: un’opera decisiva per ridurre i tempi di percorrenza, aumentare capacità e sicurezza e connettere stabilmente la Calabria ai flussi nazionali ed europei.



Sono numeri – afferma – che dicono una cosa semplice: la Calabria è dentro la strategia, non ai margini. Parliamo di programmazione, risorse e cantieri: l’Alta Velocità fino a Reggio e i grandi interventi sulla rete sono la condizione per lavoro, impresa e competitività dei territori.



È una direzione – prosegue – del Governo e del Ministro Salvini, riconosciuta anche sul piano internazionale: il Fondo Monetario Internazionale ha evidenziato, infatti, la spinta degli investimenti ferroviari — anche legati al PNRR — sul potenziamento della rete.



E le ferrovie – sottolinea – sono solo uno degli asset su cui stiamo lavorando. Il Governo sta operando per rendere le infrastrutture del Paese moderne, interconnesse e sicure, trasformando impegni in risultati. Da senatrice calabrese – conclude – lo ribadisco con forza: il Ponte sullo Stretto, in sinergia con l’Alta Velocità, è l’emblema di questa visione, l’architrave di un sistema che unisce, accelera e apre nuove opportunità per il Sud e per l’intera Italia».