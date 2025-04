Ferrovie della Calabria, inaugurazione servizio di bike sharing elettrico a Castrovillari, Catanzaro e Palmi

È stato inaugurato ieri, 28 aprile, a Castrovillari, e di seguito a Catanzaro e Palmi, il nuovo servizio di bike sharing elettrico, parte del Programma sperimentale di sharing mobility – D.M. 417/2022, che coinvolgerà a breve anche la città di Cosenza, in un progetto regionale coordinato da Ferrovie della Calabria e Co.me.tra, con il contributo tecnologico di VAIMOO (società parte di Angel Holding) e il sostegno istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Calabria e dei comuni di Castrovillari, Catanzaro e Palmi.

A Castrovillari, prima tappa della giornata, sono stati attivati dieci stalli di sosta e messe a disposizione cinquanta bici elettriche per i cittadini che saranno dislocate in aree di prelevamento e consegna distribuite in punti strategici della città.

«Castrovillari è una città già pronta a questo tipo di servizio» – ha dichiarato l’Assessore Regionale alla Mobilità Sostenibile, Gianluca Gallo – «e la risposta concreta di oggi lo dimostra. Questo progetto è uno dei principali obiettivi del governo Occhiuto: vogliamo migliorare l’offerta di mobilità integrata, sostenibile e accessibile a tutti. Le bici elettriche sono pensate sia per il tempo libero che per l’uso quotidiano, con l’obiettivo di decongestionare il traffico urbano».

Gallo ha inoltre sottolineato che la Regione Calabria ha avviato ormai da qualche anno un cammino verso la sostenibilità della mobilità e dei trasporti, puntando a un cambiamento strutturale che integri soluzioni moderne e rispettose dell’ambiente. Il servizio di bike sharing, che si inserisce nel contesto di un trasporto pubblico locale sempre più eco-friendly, rappresenta un ulteriore tassello di questo processo di innovazione. Dopo l’introduzione dei bus elettrici, già operativi in città, le bici elettriche vanno a completare l’offerta di un sistema di trasporti sostenibile e integrato.

«Le città europee vanno in questa direzione e partire dai centri medio-piccoli è il modo giusto per raccontare il nuovo viaggio della Calabria che guarda all’Europa» – ha concluso Gallo, mettendo in evidenza come la Regione sia impegnata a costruire un futuro più sostenibile per tutte le comunità calabresi.

Il servizio, integrato al trasporto pubblico locale, rappresenta un ulteriore tassello dopo l’introduzione dei bus elettrici, già operativi in città. «Ottimizziamo risorse utili alla città anche in ottica di salute» ha affermato l’assessore al turismo di Castrovillari, Ernesto Bello, presente all’inaugurazione insieme agli assessori Federica Tricarico e al consigliere Nino La Falce.

Nel pomeriggio, la cerimonia è proseguita a Catanzaro, presso la Stazione di Catanzaro Città, dove si è svolta anche l’inaugurazione simbolica del servizio attivato a Palmi.

«Un nuovo obiettivo raggiunto – ha commentato Ernesto Ferraro, Presidente di Ferrovie della Calabria – Questo progetto rappresenta un passo importante nel percorso di rinnovamento ambientale dell’azienda. La nostra parola d’ordine è sostenibilità. Continuiamo a investire per rendere il trasporto pubblico calabrese moderno, efficiente e green».

A Catanzaro era inoltre presente il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso: “Oggi compiamo un primo passo concreto, ha dichiarato Mancuso, verso una mobilità sostenibile e una vera smart city. Un progetto che rispetta ambiente, cittadini e territorio, e che speriamo sia solo l’inizio di un percorso più ampio. Il 30 aprile sarà attivato il primo tratto della metropolitana di superficie, che una volta completata potrà trasformare la mobilità a Catanzaro. Credo fortemente che iniziative come questa – ha concluso Mancuso – rendano la città più moderna e vicina alle esigenze dei giovani e di chi cerca soluzioni di trasporto intelligenti. Complimenti al presidente delle Ferrovie della Calabria per il lavoro svolto.” Ed il Presidente del Consiglio Comunale Gianmichele Bosco “Crediamo fortemente nella mobilità sostenibile e nelle alternative ai mezzi tradizionali. Fin dall’inizio, insieme alle Ferrovie della Calabria, abbiamo sostenuto iniziative come questa, con l’obiettivo di promuovere un nuovo modo di concepire gli spostamenti in città. Le biciclette a basso costo oggi disponibili su gran parte del territorio comunale ne sono un esempio concreto. Stiamo lavorando per integrare sempre più strumenti di mobilità sostenibile, e la vicesindaca è impegnata attivamente in questa direzione.”

Matteo Pertosa, CEO di VAIMOO, ha sottolineato:

“Con la nostra tecnologia mettiamo a disposizione una piattaforma intelligente e integrata per la micromobilità, a supporto di una rete di trasporti che guarda al futuro e alla sostenibilità.”

Nel Comune di Catanzaro, il servizio di bike sharing elettrico sarà attivo con una flotta di 85 biciclette elettriche dislocate in 20 stazioni virtuali;

Nel comune di Castrovillari il servizio di bike sharing elettrico sarà attivo con una flotta di 50 biciclette elettriche dislocate in 10 stazioni virtuali;

Nel comune di Palmi il servizio di bike sharing elettrico sarà attivo con una flotta di 40 biciclette elettriche dislocate in 10 stazioni virtuali;

Tutte le bici elettriche sono di ultima generazione, progettate specificatamente per i sistemi di sharing, disponibili per 365 giorni l’anno.

Per utilizzare il servizio a partire da oggi, i cittadini potranno scaricare l’app dedicata.

Tutte le informazioni sulle tariffe per utilizzare il servizio e il posizionamento delle stazioni sono disponibili sui siti:

https://castrovillari.vaimoo.app/ – https://catanzaro.vaimoo.app/ e https://palmi.vaimoo.app/

Con questo progetto, la Calabria si posiziona tra le regioni italiane più attive nella promozione di soluzioni sostenibili, con un modello replicabile che coniuga ambiente, innovazione e servizi pubblici integrati.