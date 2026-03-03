Ferrentino e Adornato, Tritanti, “quando un luogo pubblico smette di essere vissuto diventa vulnerabile”

Il degrado non arriva mai all’improvviso. Si manifesta lentamente, quando uno spazio perde la sua funzione sociale e smette di essere percepito come patrimonio condiviso. È quanto accaduto al campetto di calcio di Tritanti, oggi trasformato in un’area di abbandono e incuria, lontana anni luce dall’idea originaria di luogo destinato allo sport, all’incontro e alla crescita delle nuove generazioni.

Laddove avrebbero dovuto trovare spazio relazioni, gioco e partecipazione, si accumulano invece rifiuti ingombranti, materiali di scarto e residui domestici lasciati senza alcun rispetto per l’ambiente e per la comunità residente. Una condizione che non rappresenta soltanto un problema di decoro urbano o di sicurezza sanitaria, ma evidenzia una criticità più profonda: la progressiva perdita di presidio sociale degli spazi pubblici.

La segnalazione avanzata dai consiglieri comunali Ferrentino e Adornato richiama con determinazione la necessità di un intervento immediato di ripristino. Tuttavia, episodi come questo impongono una riflessione che va oltre la contingenza. Limitarsi a rimuovere i rifiuti significherebbe intervenire sugli effetti senza affrontarne le cause. Quando i cittadini percepiscono di non avere strumenti, ascolto o occasioni di partecipazione, gli spazi comuni finiscono per essere vissuti come territori senza responsabilità condivisa. Ed è proprio in queste circostanze che attecchiscono comportamenti incivili che l’intera collettività si trova poi a sopportare.

Da qui nasce l’esigenza di un diverso approccio amministrativo: non soltanto interventi straordinari, ma coinvolgimento attivo della comunità locale nella cura e nella valorizzazione dei luoghi pubblici. Il campetto di Tritanti può diventare il punto di partenza di un percorso nuovo.

Il coinvolgimento della Parrocchia, delle associazioni territoriali e dei residenti potrebbe restituire vitalità a uno spazio che, se vissuto quotidianamente, torna naturalmente ad essere protetto dalla presenza stessa della comunità. Rigenerare significa animare, rendere uno spazio riconoscibile, frequentato e utile. Attività sportive, iniziative sociali e momenti di aggregazione possono trasformare un’area oggi segnata dall’abbandono in un presidio educativo e relazionale capace di rafforzare il senso di appartenenza.

La sfida amministrativa contemporanea non consiste soltanto nel risolvere i problemi, ma nel prevenire il loro ripetersi attraverso modelli di corresponsabilità civica. Restituire il campetto ai cittadini significa restituire ai cittadini la possibilità di esserne custodi.

Perché il campetto di Tritanti non ha bisogno soltanto di una bonifica: ha bisogno di tornare ad essere comunità.

Consiglieri Comunali

Ferrentino-Adornato