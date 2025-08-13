Fedez e lo stoccafisso incantano migliaia di persone. Viale Campanella si trasforma in un enorme palcoscenico a cielo aperto. VIDEO

Il concerto di Fedez a Cittanova, ha trasformato Viale Campanella in un enorme palcoscenico a cielo aperto. L’artista, ospite principale della XXIV Festa Nazionale dello Stocco, ha richiamato migliaia di spettatori da ogni parte della Calabria e anche da fuori regione.

Già dal tardo pomeriggio, le strade del centro si sono riempite di persone desiderose di assicurarsi un posto vicino al palco. L’attesa è stata ripagata da uno show carico di energia, con una scaletta che ha alternato i brani più celebri del rapper a momenti di interazione con il pubblico.

La grande affluenza al concerto di Fedez a Cittanova ha messo alla prova l’organizzazione e le misure di sicurezza. Le forze dell’ordine e i volontari hanno lavorato senza sosta per gestire il numeroso accalcarsi di fan, evitando situazioni di pericolo e garantendo un afflusso ordinato verso l’area concerto.

Il Comune e la Pro Loco hanno predisposto transenne, uscite di emergenza e un servizio sanitario in loco. Nonostante qualche momento di forte pressione vicino alle prime file, l’evento si è svolto senza incidenti di rilievo.

Secondo i commercianti locali, il concerto di Fedez a Cittanova ha avuto un impatto positivo anche sul commercio e sul turismo. Bar, ristoranti e strutture ricettive hanno registrato il tutto esaurito, beneficiando della presenza di migliaia di visitatori.

La Festa Nazionale dello Stocco, che ogni anno celebra una delle specialità gastronomiche simbolo del paese, si conferma così non solo un evento culinario di rilievo, ma anche un potente richiamo musicale e turistico. Una manifestazione sicuramente ben riuscita, grazie al lavoro instancabile e coordinato di centinaia di volontari