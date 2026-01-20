Federimpreseuropa ed ENIA guidano il dialogo sull’IA, incontro alla Camera

ROMA (ITALPRESS) – La Sala della Regina della Camera dei Deputati ha ospitato un appuntamento sull’infrastruttura di sistema dell’Intelligenza artificiale alla presenza di istituzioni, Parlamento nazionale ed europeo, mondo accademico, produttivo e associativo. A promuovere l’incontro e il dialogo sull’IA CNE-Federimpreseuropa. Presentati due passaggi strategici: la firma del Patto Federativo tra CNE-Federimpreseuropa e ANP.IA e la fondazione del Registro Indipendente dei Professionisti dell’Intelligenza Artificiale, per dare riconoscimento, rappresentanza e regole chiare a una comunità professionale sempre più centrale per lo sviluppo economico e tecnologico del Paese, in piena coerenza con l’AI Act europeo.

Organizzatrice dell’evento è stata Maria Modaffari, Presidente Nazionale di CNE-Federimpreseuropa, ideatrice e promotrice dell’iniziativa in collaborazione con la Fondazione ENIA e ANP.IA. “Tutte le autorità presenti hanno ringraziato la Presidente Modaffari – si legge in una nota -, riconoscendo il ruolo di Federimpreseuropa come interlocutore autorevole e affidabile nel dialogo tra istituzioni, imprese e comunità scientifica”.

L’evento è stato aperto dai saluti del moderatore, Antonio Luppino, Dirigente Nazionale di Federimpreseuropa. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato una mail di ringraziamento per l’invito, esprimendo “grande apprezzamento per l’iniziativa”

Tra i contributi istituzionali, è stato trasmesso il videomessaggio del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, che ha sottolineato “il ruolo strategico dell’Intelligenza Artificiale a livello europeo e internazionale”.

Di rilievo l’intervento di Aldo Mattia, promotore dell’evento, che ha portato i saluti del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, evidenziando il ruolo strategico dell’AI nei settori produttivi tradizionali e nella tutela delle eccellenze del Made in Italy. Ampia la partecipazione parlamentare ed europea, con l’intervento di Francesco Torselli, Eurodeputato presente in sala, e il videomessaggio di Denis Nesci, Eurodeputato, entrambi “impegnati a evidenziare l’importanza di un quadro regolatorio europeo condiviso sull’AI”.

Tra gli altri ospiti istituzionali e politici: Giancarlo Righini, Assessore al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio; Riccardo Rosa, Consigliere Regionale della Calabria; Maria Chiara Fazio, Vice Presidente Nazionale di Noi Moderati; Valeria Lazzaroli, Presidente della Fondazione ENIA; Luciano Tarantino, Presidente di ANP.IA; e Maicol Pizzicotti Busilacchi, Consigliere di Presidenza del Consiglio Nazionale dei Giovani.

Nei panel tematici hanno portato il loro contributo Giuseppe Italiano (LUISS Guido Carli), Markus Krienke (Università di Lugano), Pietro Polieri (Università di Bari), Fortunata Modaffari, rappresentante interessi MIMIT, Alessandro Verrelli, direttore di Lanterna, Silvia Pugi, dirigente di CEC-European Manager e Manageritalia insieme a professionisti di Microsoft, UNINFO e Federimpreseuropa.

A chiudere la sessione dei saluti istituzionali e dei panel è stato il Direttore Generale di Federimpreseuropa, Giuseppe Virgili, che ha sottolineato “la capacità della Confederazione di trasformare le iniziative in progetti concreti e strategici, capaci di guidare l’Italia verso una governance dell’Intelligenza Artificiale efficace, responsabile e a misura di PMI”.

