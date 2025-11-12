FdI Cittanova, “Un’Amministrazione allo sbando. Un sindaco assente. Dimettetevi per etica morale e politica”

Continuiamo ad assistere a una sequela imbarazzante di interventi in consiglio comunale e comunicati social da parte del “Sindaco” e della sua attuale Amministrazione, che, con affanno e goffe giustificazioni, tentano di nascondere l’evidente fallimento della loro azione amministrativa.

Un fallimento che si manifesta in modo drammatico nello stato di abbandono in cui versano alcune strade, con tombini otturati e piene di buche, ridotte a vere mulattiere, oramai intransitabili, proprio all’inizio della stagione invernale.

Abbiamo letto con incredulità di futuri “sfalci dell’erbe infestanti”, “pulizie straordinarie” e altri interventi, come la pulizia dei tombini occlusi, che sin dall’inizio della consiliatura sono stati oggetto di comunicati del “Sindaco” con i quali annunciava alla cittadinanza l’inizio dell’intervento straordinario di pulizia.

Oggi possiamo affermare che quanto annunciato alla cittadinanza è stato solo fumo negli occhi! … Nulla è stato fatto.

Quello stesso “fumo negli occhi” che è stato diffuso con la messa a dimora di piantine, molte delle quali oramai secche, con l’installazione di cartelli raffiguranti scorci della nostra cittadina, e con la realizzazione della segnaletica orizzontale nelle vie cittadine, tra l’altro eseguite due volte in pochi mesi, chiaramente a spese del cittadino, il tutto nel nome del “decoro urbano”.

Un’Amministrazione che ha tradito la volontà popolare e continua ad essere maggioranza grazie ai voti di questo gruppo politico (FDI) i cui rappresentanti sono stati “cacciati” dalla setta dal sindaco e dal suo “consigliere” fidato con un gesto dettato dal loro “delirio di onnipotenza”.

Vediamo ormai da mesi un’Amministrazione allo sbando assolutamente incapace di gestire e risolvere i grandi e piccoli problemi del paese.

Si pensi all’ultimo consiglio comunale dove, a seguito della notifica di una cartella esattoriale da pagare dell’importo circa di euro 730.000,00, è emersa palesemente una contraddizione interna alla stessa maggioranza, ovvero tra il Sindaco e l’Assessore capogruppo, evidenziando un’incapacità di presentarsi con una linea unitaria.

Ormai alla disperazione, i rappresentanti di questa Amministrazione hanno scelto la comoda strada di attribuire le proprie responsabilità all’opposizione e accusare la stessa di ostruzionismo.

Al contrario, come testimoniano gli ultimi consigli comunali, è l’opposizione a dettare l’agenda con l’Amministrazione che rimane passiva e contraria alle proposte dell’opposizione a prescindere.

Consigli comunali vuoti, seppur pieni di rappresentanti, uomini e donne, che arrancano pur di arrivare a saturare il tetto massimo previsto per le indennità.

Attribuzione di responsabilità all’opposizione riportata in un manifesto pretestuoso e generico redatto da un “gruppetto civico” facente parte dell’attuale maggioranza.

Quello stesso “gruppetto civico” che avrebbe dovuto apportare il cambiamento nella gestione della cosa pubblica, trasparenza e legalità, e oggi più che mai rappresenta la continuità con le amministrazioni precedenti di cui faceva parte il gruppo civico “A Testa Alta” coordinato dal Sig. D’Agostino Francesco, ed oggi alleato “sincero e leale” del Sindaco, oseremmo dire forse il suo consigliere fidato.

Un’Amministrazione comunale inutile ed incapace di svolgere le proprie attività, che non ha una visione di paese, non segue alcuna direzione, non ha cura per i bisogni reali dei cittadini.

Un’Amministrazione che non è in grado di affrontare con competenza nemmeno i compiti fondamentali del proprio mandato.

Senza futuro. Senza una “classe politica” all’altezza.

La confusione e l’approssimazione dimostrate sono la prova tangibile di una gestione allo sbando, con un Sindaco completamente assente ad eccezione di quelle manifestazioni ove può farsi notare indossando la fascia tricolore, e poter dire, forse, tra sé e sé:

“Finalmente mi hanno fatto Sindaco… sono Sindaco” — un sogno da bambino diventato realtà (sic!).

In questi ultimi mesi abbiamo assistito increduli ad un intervento di riqualificazione della villa comunale: tutti ci aspettavano un netto miglioramento delle condizioni della villa comunale ma, purtroppo, non è stato così.

Con grande rammarico si è potuto accertare, invece, l’esecuzione di un intervento di riqualificazione che ci ha restituito un bene monumentale diverso, in molti suoi aspetti, da come era stato concepito.

“L’ennesimo pasticcio di un’Amministrazione allo sbando”

Ecco perché rivolgiamo un invito all’attuale Amministrazione, per il bene del paese:

DIMETTETEVI

per etica, morale e opportunità.

Termini questi, probabilmente “suggeriti” di recente al Sig. D’Agostino Francesco, che li utilizza a convenienza e in forma alterna per mantenere e rafforzare il potere.

Sig. Sindaco, considerato “…l’elevato consenso di cui gode la sua maggioranza…”, per come riferito dal suo “particolare” amico/alleato D’Agostino Francesco in una diretta social, si DIMETTA.

Per una volta tralasci le “arti marziali” e faccia un vero atto di coraggio.

Si presenti nuovamente all’elettorato con la coalizione composta dal suo “gruppetto” unitamente al gruppo “A Testa Alta”.

Solo così si potrà valutare il suo effettivo consenso e se il suo operato amministrativo è davvero condiviso dai cittadini.

Altrimenti sono solo chiacchiere dettate da una passeggera euforia.

Circolo FdI “Pino Rauti” – Cittanova