FdI Cittanova chiede una verifica urgente alla Villa Comunale per l’attacco del punteruolo rosso su palme
Nov 26, 2025 - redazione
Con la presente, visto il ruolo di consigliere comunale e di componente del partito cittadino di
“Fratelli d’Italia”, vi rappresento che a seguito di sopralluogo avvenuto in data odierna presso la
nostra amata villa comunale, si nota a vista d’occhio l’attacco del “punteruolo rosso” sulle palme
presenti.
Le piante “attaccate” ormai sono tante e presumo anche in modo irreversibile (allego prova
fotografica), e se non effettuato il dovuto trattamento entro la tempistica preposta il danno potrebbe
essere maggiore rispetto a quello ad oggi visibile. So con certezza, che i calendari di intervento gestiti
fino a luglio, mese che coincide con il ritiro della mia delega, i trattamenti sono stati regolarmente
effettuati. Ad oggi quindi, l’ultimo trattamento effettuato risulta essere il 05 Agosto c.a., e purtroppo
da allora non si è più intervenuti, soprattutto in quanto questo periodo è di notevole attacco da parte
dell’insetto, ma quel che è peggio, da verifica personale non risulta alcuna programmazione in
merito.
La cosa oramai irrisolvibile è l’attacco a circa 10 evidenti piante, come già descritto sopra, ma in ogni
caso vorrei conoscere quali sono le urgenti ed immediate intenzioni degli uffici in modo tale da non
perdere ulteriore tempo e quindi di conseguenza ulteriori piante. Ovviamente bisogna intervenire
su tutto il territorio comunale, come è stato sempre fatto, ma soprattutto consiglio una
calendarizzazione e programmazione degli interventi senza rischiare quello che ormai non è più
recuperabile.
patrimonio ambientale, valore primario del nostro paese, deve essere tutelato ma soprattutto
manutenuto. Il tutto si risolve avviando un piano organizzativo -programmatico serio e incisivo, che
da luglio in poi non risulta presente.
Confido in una risposta celere, ma soprattutto in un intervento immediato per cercare di salvare il
salvabile.