FdI Cittanova chiede una verifica urgente alla Villa Comunale per l’attacco del punteruolo rosso su palme

Con la presente, visto il ruolo di consigliere comunale e di componente del partito cittadino di

“Fratelli d’Italia”, vi rappresento che a seguito di sopralluogo avvenuto in data odierna presso la

nostra amata villa comunale, si nota a vista d’occhio l’attacco del “punteruolo rosso” sulle palme

presenti.

Le piante “attaccate” ormai sono tante e presumo anche in modo irreversibile (allego prova

fotografica), e se non effettuato il dovuto trattamento entro la tempistica preposta il danno potrebbe

essere maggiore rispetto a quello ad oggi visibile. So con certezza, che i calendari di intervento gestiti

fino a luglio, mese che coincide con il ritiro della mia delega, i trattamenti sono stati regolarmente

effettuati. Ad oggi quindi, l’ultimo trattamento effettuato risulta essere il 05 Agosto c.a., e purtroppo

da allora non si è più intervenuti, soprattutto in quanto questo periodo è di notevole attacco da parte

dell’insetto, ma quel che è peggio, da verifica personale non risulta alcuna programmazione in

merito.

La cosa oramai irrisolvibile è l’attacco a circa 10 evidenti piante, come già descritto sopra, ma in ogni

caso vorrei conoscere quali sono le urgenti ed immediate intenzioni degli uffici in modo tale da non

perdere ulteriore tempo e quindi di conseguenza ulteriori piante. Ovviamente bisogna intervenire

su tutto il territorio comunale, come è stato sempre fatto, ma soprattutto consiglio una

calendarizzazione e programmazione degli interventi senza rischiare quello che ormai non è più

recuperabile.

patrimonio ambientale, valore primario del nostro paese, deve essere tutelato ma soprattutto

manutenuto. Il tutto si risolve avviando un piano organizzativo -programmatico serio e incisivo, che

da luglio in poi non risulta presente.

Confido in una risposta celere, ma soprattutto in un intervento immediato per cercare di salvare il

salvabile.